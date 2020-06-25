ABD'de Nisan'dan sonra rekor seviyede vak'a artışı - Son Dakika

ABD'de Nisan'dan sonra rekor seviyede vak'a artışı

ABD'de Nisan ayında yaşanan zirveden bu yana rekor vak'a sayısının kayıtlara geçtiği açıklandı.

ABD'de Nisan ayında yaşanan zirveden bu yana rekor vak'a sayısının kayıtlara geçtiği açıklandı. Son 24 saatte 34 bin 700 kişide yeni tip korona virüs vak'ası kaydedilerek ülke çapında birçok eyalette vak'alarda ani artışlar yaşandığı belirtildi.

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ABD'de son 24 saatte 34 bin 700 kişide yeni tip korona virüs vak'ası kaydedildi. Bu, Nisan ayı ortasında yaşanan zirveden sonra bir gün içindeki en yüksek sayı oldu. Arizona, Kaliforniya, Mississippi, Nevada ve Teksas gibi eyaletlerde günlük bulaşma oranları korkutucu seviyelere ulaştı. Uzmanlar ticari ve sosyal faaliyetlerin yeniden başlamasından sonra kişisel güvenlik önlemlerine uyulmamasının rakamın yükselmesinin nedeni olduğunu açıkladı.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre Nisan ayında ABD'de tek bir günde 36 bin 400 kişiye Covid-19 bulaşmasından sonra dün ikinci bir zirve yaşandı. Bir gün içinde toplam 34 bin 700 yeni Covid-19 vakası kaydedildi. Bu en fazla bulaşmanın olduğu ikinci gün olarak kayıtlara geçti. ABD'de son 24 saatte 762 kişi daha korona virüse bağlı hayatını kaybetti. Toplam sayı ise 121 bin 870'ye ulaştı. Her ne kadar New York ve New Jersey gibi salgının ilk günlerde vurduğu bölgelerde yeni teyit edilen vakalar sürekli olarak azalıyor olsa da, Arizona, Kaliforniya, Mississippi, Nevada ve Teksas dahil olmak üzere pek çok eyalette bu hafta rekorlar kırdı. Kuzey Carolina ve Güney Carolina eyaletlerinde ise hastaneye yatış kayıtlarında rekor rakamlara ulaşıldı.

ABD'nin en kalabalık eyaleti olan Kaliforniya'da, 7 bin 100'den fazla yeni vak'a bildirdi. Florida'daki sayımda ise bir günde 5 bin 500 rakamı ortaya çıktı. Bu bir önceki haftanın rekoruna göre yüzde 25 artış anlamına geliyor. Sadece iki hafta önceki bulaşma oranının ise üç katına eşit. 1 Mayıs'ta kısıtlamaları kaldırmaya başlayan Teksas'ta hastaneye yatışlar ise iki katına çıktı. Yeni vakalar iki hafta içinde üç katına ulaştı. Vali Greg Abbott, eyaletin büyük bir salgın yaşadığını ve bazı yerlerde hastaneye yatışlara yer açmak için yeni yerel kısıtlamalar getirebileceğini söyledi. Hastane yöneticileri ve sağlık uzmanları yaptıkları açıklamalarda, ABD'nin bazı bölgelerinde korona virüsün yeniden canlanması yüzünden hastanelerin dolmak üzere olduğunu itiraf etti. Politikacıların ve karantina yorgunluğunun yaklaşan felaketin sorumlusu olduğunu açıkladılar.

Houston Metodist Hastane'sinin CEO'su Dr. Marc Boom ise, "İnsanlar kendilerini tebrik etsinler. Virüsü geri döndürmeyi başardılar" diye isyan etti.

Arizona Üniversitesi'nde halk sağlığı politikası profesörü Dr. Joseph Gerald, eyaletteki vak'aların, bu şekilde artmaya devam etmesi durumunda önümüzdeki haftalarda devlet hastanelerindeki yatak kapasitesinin aşılacağını söyledi. Arizona'nın Cumhuriyetçi valisi Doug Ducey'ye kısıtlama çağrısı yapan Gerald, "Ciddi bir sorun yaşıyoruz. Bu önlemler olmazsa ölüm oranı duyulmamış seviyelere ulaşacak" dedi.

Teksas'ta bulunan Baylor Tıp Fakültesi'nde bulaşıcı hastalık uzmanı olarak görev yapan Dr.Peter Hotez, "Hala sosyal mesafeden bahsediyoruz. Maske takıp takmamamız gerektiğini tartışıyoruz. Hala bir aşının bizi kurtaramayacağını anlamıyoruz" sözleriyle hükümete mesaj verdi.

Florida'da, birkaç ilçe ve şehir son zamanlarda halka açık yerlerde maske takmayı zorunlu kıldı. Halka açık alanlarda mesafe düzenlemelerini uygulamayan işletmeleri cezalandırmaya başladı.

(Serkan Bayar/İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 09:42 Kaynak: İHA

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