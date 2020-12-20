ABD'de ocak ayının ilk haftasına kadar 20 milyon Kovid-19 aşısı dağıtılacak - Son Dakika

ABD'de ocak ayının ilk haftasına kadar 20 milyon Kovid-19 aşısı dağıtılacak

20.12.2020 00:51
ABD'de ocak ayının ilk haftasına kadar 20 milyon Kovid-19 aşısı dağıtılacak, System.String[]

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının dağıtımından sorumlu General Gustave Perna, ocak ayının ilk haftasına kadar eyaletlere toplam 20 milyon Kovid-19 aşısı dağıtacaklarını söyledi.

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının dağıtımından sorumlu General Gustave Perna, ocak ayının ilk haftasına kadar eyaletlere toplam 20 milyon Kovid-19 aşısı dağıtacaklarını söyledi.

Perna, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, BioNTech/ Pfizer şirketlerinin ürettiği Kovid-19 aşısından ülke genelinde şu ana kadar 2,9 milyon dağıtıldığını ifade etti.

İlaç şirketi Moderna'nın Kovid-19 aşısıyla birlikte ocak ayının ilk haftasına kadar 20 milyon doz dağıtmayı planladıklarını kaydeden Perna, dağıtımın planlandığı şekilde devam ettiğini kaydetti.

Perna, bu haftaki Kovid-19 aşı dağıtımına ilişkin şikayetlerin de iletişimsizlikten kaynakladığına işaret ederek, "Bu konudaki sorumluluğu üzerime alıyorum, dağıtım devasa bir iş ve mükemmel değil, bazı aksaklıklar olabilir." ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Pfizer, Ocak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de ocak ayının ilk haftasına kadar 20 milyon Kovid-19 aşısı dağıtılacak - Son Dakika


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