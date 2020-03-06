ABD'de ocakta toptan eşya stokları azaldı, satışlar arttı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ABD'de ocakta toptan eşya stokları azaldı, satışlar arttı - Son Dakika Ekonomi

ABD'de ocakta toptan eşya stokları azaldı, satışlar arttı

6 saat önce

ABD'de toptan eşya stokları, ocakta yüzde 0,4 azalırken, toptan eşya satışları yüzde 1,6 arttı.

ABD'de ocakta toptan eşya stokları azaldı, satışlar arttı, System.String[]

ABD'de toptan eşya stokları, ocakta yüzde 0,4 azalırken, toptan eşya satışları yüzde 1,6 arttı.

ABD Ticaret Bakanlığı, toptan eşya stokları ve satışlarına ilişkin ocak ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, toptan eşya stokları, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 azalarak 671,6 milyar dolara geriledi. Veriye ilişkin piyasa beklentisi, stokların yüzde 0,2 azalması yönündeydi.

Toptan eşya stoklarının Aralık 2019 verilerinde ise revizyona gidildi. Söz konusu revizyon doğrultusunda Aralık 2019'da stok miktarında meydana gelen düşüş yüzde 0,2'den yüzde 0,3'e yükseltildi.

Toptan eşya satışları ise ocakta bir önceki aya göre yüzde 1,6 artışla 504,6 milyar dolara yükseldi. Toptan eşya satışlarına yönelik piyasa beklentisi 0,4 artması yönündeydi.

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 07:50 Kaynak: AA
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