ABD\'de Öğrenci, Öğretmenine Saldırdığı İçin 20 Yıl Hapis Cezası Aldı

Amerika Birleşik Devletleri Las Vegas'ta 17 yaşındaki öğrenci Jonathan Martinez-Garcia, öğretmenine sınıfta saldırdığı ve tecavüz etmeye çalıştığı gerekçesi ile 20 yıl hapis cezası aldı.
Garcia isimli öğrenci, Nisan 2022 yılında öğretmenini notları hakkında konuşmak bahanesi ile kandırdı. Garcia öğretmenini zorla sınıfa doğru götürüp önce bayıltana kadar dövdü. Gözü dönmüş öğrenci, daha sonra yarı çıplak bir şekilde kendine gelen öğretmenini bağırması halinde boğazını kesmekle tehdit etti.
Saldırıya ait görüntülerde Garcia'nın saldırıdan bir buçuk saat sonra okuldan çıktığı görülüyor. Geçen hafta görülen davada Garcia'nın mahkemede rahat tavırları ve sürekli sırıtması dikkat çekti.
Darp, tecavüz, adam öldürmeye ve teşebbüs suçlarından yargılanan Garcia için savcılık 22 -55 yıl arası hapis istedi Ancak mahkeme Garcia'ya 16 yıl hapis cezası verdi.
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