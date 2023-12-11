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ABD'de Öğrenci, Öğretmenine Saldırdığı İçin 20 Yıl Hapis Cezası Aldı - Son Dakika
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ABD'de Öğrenci, Öğretmenine Saldırdığı İçin 20 Yıl Hapis Cezası Aldı

Amerika Birleşik Devletleri'nde 17 yaşındaki öğrenci Jonathan Martinez-Garcia, öğretmenine sınıfta saldırdığı ve tecavüz etmeye çalıştığı gerekçesiyle 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Garcia, notları hakkında konuşmak bahanesiyle öğretmenini kandırdı ve sınıfa götürdü. Öğretmenini bayıltana kadar dövdü ve daha sonra tehdit etti. Garcia'nın mahkemede rahat tavırları ve sürekli sırıtması dikkat çekti. Darp, tecavüz, adam öldürmeye teşebbüs suçlarından yargılanan Garcia 16 yıl hapis cezası aldı

ABD\'de Öğrenci, Öğretmenine Saldırdığı İçin 20 Yıl Hapis Cezası Aldı
11.12.2023 - 11:09,  Güncelleme: 11:21
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Amerika Birleşik Devletleri Las Vegas'ta 17 yaşındaki öğrenci Jonathan Martinez-Garcia, öğretmenine sınıfta saldırdığı ve tecavüz etmeye çalıştığı gerekçesi ile 20 yıl hapis cezası aldı.

BAYILTANA KADAR DÖVÜP ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ

Garcia isimli öğrenci, Nisan 2022 yılında öğretmenini notları hakkında konuşmak bahanesi ile kandırdı. Garcia öğretmenini zorla sınıfa doğru götürüp önce bayıltana kadar dövdü. Gözü dönmüş öğrenci, daha sonra yarı çıplak bir şekilde kendine gelen öğretmenini bağırması halinde boğazını kesmekle tehdit etti.

ABD'de Öğrenci, Öğretmenine Saldırdığı İçin 20 Yıl Hapis Cezası Aldı

MAHKEMEDE SÜREKLİ SIRITTI

Saldırıya ait görüntülerde Garcia'nın saldırıdan bir buçuk saat sonra okuldan çıktığı görülüyor. Geçen hafta görülen davada Garcia'nın mahkemede rahat tavırları ve sürekli sırıtması dikkat çekti.

ABD'de Öğrenci, Öğretmenine Saldırdığı İçin 20 Yıl Hapis Cezası Aldı

16 YIL HAPSE ÇARPTIRILDI

Darp, tecavüz, adam öldürmeye ve teşebbüs suçlarından yargılanan Garcia için savcılık 22 -55 yıl arası hapis istedi Ancak mahkeme Garcia'ya 16 yıl hapis cezası verdi.

ABD'de Öğrenci, Öğretmenine Saldırdığı İçin 20 Yıl Hapis Cezası Aldı
ABD'de Öğrenci, Öğretmenine Saldırdığı İçin 20 Yıl Hapis Cezası Aldı
ABD'de Öğrenci, Öğretmenine Saldırdığı İçin 20 Yıl Hapis Cezası Aldı
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Hukuk
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Amerika Birleşik Devletleri, Hukuk, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de Öğrenci, Öğretmenine Saldırdığı İçin 20 Yıl Hapis Cezası Aldı - Son Dakika
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