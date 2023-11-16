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ABD'de öğretmenini silahla yaralayan öğrencinin annesine hapis cezası - Son Dakika

ABD'de öğretmenini silahla yaralayan öğrencinin annesine hapis cezası

ABD\'de öğretmenini silahla yaralayan öğrencinin annesine hapis cezası
16.11.2023 11:57

Virginia eyaletinde 6 yaşındaki öğrencinin öğretmenini silahla yaraladığı olayda, çocuğun annesi silah sahibi olduğu dönemde uyuşturucu kullanmaktan 21 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, annenin silah sahibiyken uyuşturucu kullanmasının öğretmenin yaralanmasıyla doğrudan bir bağlantısı olduğunu belirtti.

NEWPORT ABD'nin Virginia eyaletinde öğretmenini silahla yaralayan 6 yaşındaki öğrencinin annesi, silah sahibi olduğu dönemde uyuşturucu kullanmaktan 21 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Virginia Doğu Bölgesi Bölge Mahkemesi Hakimi Mark Davis, ocak ayında öğretmenini silahla yaralayan erkek çocuğunun annesi Deja Taylor'ın evinde uyuşturucu bulunduğunu belirtti.

"Bu dava hapis cezası gerektiriyor." ifadesini kullanan Davis, silah sahibiyken uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle Taylor'a 21 ay hapis cezası verdiğini bildirdi.

Davis, öğretmen Abby Zwener'ın yaralanması ve Taylor'ın silah sahibiyken uyuşturucu kullanmasının arasında "direkt bir bağlantı" olduğunu söyledi.

Anne Taylor'ın yasalara uyması durumunda oğlunun silahı ele geçiremeyeceğini kaydeden Davis, Zwener'ın sınıfındaki diğer öğrencilerin bu travmayla "hayatlarının devamında başa çıkmak zorunda kalacağını" vurguladı.

Bölge savcıları, Taylor'ın söz konusu silahı daha önce çocuğun babasına ateş etmekte kullandığını açıkladı.

Diğer yandan, Taylor, aralıkta çocuk ihmalinden eyalet seviyesinde yargılanacak.

Olayda yaralanan öğretmen Zwener, okula 40 milyon dolarlık dava açmıştı.

Deja Taylor'ın 6 yaşındaki oğlu ocak ayında annesinin çekmecesinde sakladığı silahını alarak öğretmeni Abby Zwener'ı yaralamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'de öğretmenini silahla yaralayan öğrencinin annesine hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de öğretmenini silahla yaralayan öğrencinin annesine hapis cezası - Son Dakika
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