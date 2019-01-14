Son Dakika Haberleri: ABD'de Öğretmenler Greve Gitti

ABD'de Öğretmenler Greve Gitti

53 dakika önce

NEW ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde, 32 binden fazla öğretmen ve okul çalışanı greve gitti, 600 bin kadar öğrencinin eğitimi aksadı.

ABD'de Öğretmenler Greve Gitti, System.String[]
NEW ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde, 32 binden fazla öğretmen ve okul çalışanı greve gitti, 600 bin kadar öğrencinin eğitimi aksadı.

ABD basınında çıkan haberlere göre, ülkenin en büyük ikinci okul bölgesi olan kentte, Los Angeles Öğretmenler Birliği adlı sendika ile Los Angeles Birleşik Okul Bölgesi yönetimi arasında uzun süredir yapılan görüşmelerde istenilen sonuca varılmadı.

Taraflar, bölgedeki yaklaşık bin okul için daha küçük sınıflar, öğretmen maaşlarının artırılması, daha fazla rehber ve hemşire görevlendirilmesi konusunda anlaşırken, fon miktarı konusunda mutabık kalamadı.

Görüşmeler sonunda kentteki 32 binden fazla öğretmen ve okul çalışanı grev kararı aldı. Bu nedenle 600 bin dolayındaki öğrencinin eğitimi aksadı.

Greve rağmen 2 bin yeniden atanmış yönetici ve 400 kadar yedek öğretmenle okullarda eğitime devam edileceği bilgisi paylaşıldı ancak bu düzenlemenin okullardaki öğretmen açığını gidermek için yetersiz olduğu belirtildi.

Los Angeles'da öğretmenler 30 yılı aşkın süredir ilk defa greve gitti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 07:32 Kaynak: AA

Los Angeles, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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