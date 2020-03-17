ABD'de Ohio eyaletindeki Demokrat Parti ön seçimine Kovid-19 ertelemesi - Son Dakika

ABD'de, Demokrat Partinin 2020 Başkanlık Seçimlerindeki adayını belirlemek üzere Ohio eyaletinde yapacağı ön seçim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yarattığı endişe nedeniyle ertelendi.

Eyalet Sağlık Direktörü Amy Acton, eyalet genelinde "sağlık acil durumu" ilan ederken bugün planlanan ön seçimin ertelendiğini bildirdi.

Acton, virüs salgınının olduğu bir dönemde, çoğu yaşlı kişilerden oluşan seçim gönüllülerinin seçmenlerle temas etmesinin sağlık riski oluşturacağı değerlendirmesiyle bu kararı aldıklarını kaydetti.

Ön seçimin, 2 Haziran'da yapılması planlanıyor.

Bu arada Arizona, Florida ve İllinois eyaletlerinde bugün planlanan ön seçimlerin yapılacağı ifade edildi.

ABD'de virüs nedeniyle 85 kişi öldü

ABD'de bugüne dek 4 bin 661 yeni tip koronavirüs vakası görülürken, 85 kişi yaşamını yitirdi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan virüs, 150'den fazla ülke ve bölgede 180 binden fazla kişiye bulaştı.

DSÖ'nün "pandemi" (küresel salgın) olarak nitelediği hastalık nedeniyle şu ana dek 7 bin 174 kişi hayatını kaybetti.

Porto Riko'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden turistlere müdahale

Karayipler Denizi'nde ABD'ye bağlı, iç işlerinde bağımsız özerk bölge Porto Riko'da polis, sokağa çıkma yasağını ihlal ederek sahillere giden yüzlerce turiste müdahale etti.

Porto Riko basınındaki habere göre, devriye gezen polis ekipleri, turistlerden sahilleri terk etmelerini isteyerek, "Valinin emridir. Sahiller kapalı. Lütfen evinizde kalın." uyarısında bulundu.

Kararın, ziyaretçilerde şaşkınlığa yol açtığı kaydedilirken, turistlerden David Zimmer, "Sahilde neden hastalanayım? Hiçbir şeye dokunmuyorum." ifadelerini kullandı.

Porto Riko'yu Keşfet Yöneticisi Brad Dean ise "Bazı turistlerin hayal kırıklığına uğramasını anlıyoruz ancak halkın ve ziyaretçilerin güvenliği her şeyden öncelikli olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Yetkililer, Kovid-19 görülen vaka sayısını 5 olarak açıklarken, yasakları ihlal eden çok sayıda restoran, bar ve iş yerine para cezası uygulandığını açıkladı.

Porto Riko'da, dün Kovid-19 salgının yayılmasını önlemek amacıyla "sokağa çıkma" yasağı ilan edilmişti.