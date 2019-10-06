Son Dakika Haberleri: Abd'de oktoberfest'te art arda patlamalar: 4 yaralı
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Abd'de oktoberfest'te art arda patlamalar: 4 yaralı

1 saat önce

ABD'de düzenlenen Oktoberfest etkinliğinde trafoda meydana gelen patlama sonucu 4 kişi yaralandı.

Abd'de oktoberfest'te art arda patlamalar: 4 yaralı, System.String[]
ABD'de düzenlenen Oktoberfest etkinliğinde trafoda meydana gelen patlama sonucu 4 kişi yaralandı. Festival alanı tahliye edildi.
Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles şehrinde bulunan Huntingdon Beach bölgesinde düzenlenen Oktoberfest etkinliğinde, elektrik arızası nedeniyle peş peşe 3 patlama meydana geldi. Patlamalarda 4 kişinin yaralandığı, 2'sinin itfaiye personeli olduğu belirtildi.
Patlamalar sonrası etkinliğin yapıldığı alana çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis sevk edildi. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, patlamalar sonrası yangının da çıktığı görüldü.


Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 10:25 Kaynak: DHA
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