ABD'de korkunç olay! Silahlı saldırıda 3'ü çocuk 6 kişi yaşamını yitirirken, Biden Kongre'ye çağrı yaptı

Metro Nashville Polis Departmanı'ndan saldırıya ilişkin yapılan açıklamaya göre, saldırı, ABD'nin Tennessee eyaletinde bulunan Nashville şehrindeki bir okulda meydana geldi. Saldırı sonucu 3'ü çocuk olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin kimlikleri Evelyn Dieckhaus (9), William Kinney (9), Hallie Scruggs (9), Mike Hill (61), Cynthia Peak (61) ve Katherine Koonce (60) olarak açıklandı.

SALDIRGAN DA AYNI OKULA GİTMİŞ

Açıklamaya göre, aynı okuldan mezun olan, üzerinde 2 uzun namlulu silah ve bir tabanca bulunan 28 yaşındaki Audrey Elizabeth Hale isimli saldırgan, okula bir otomobille geldi ve binanın yan tarafında bulunan kapının camına ateş ederek okula girdi. Saldırıya ilişkin 911'e yapılan ilk çağrı yerel saatle 10: 13'te yapıldı, polis memurları olay yerine giderek binayı boşaltmaya başladı. Saldırgan ikinci katın penceresinden polis araçlarına ateş açtı. Saldırganın çıkan çatışmada polis tarafından vurularak öldürüldüğü bildirildi.

SALDIRI PLANLI

Saldırgan tarafından yazıldığı ifade edilen yazılı delillerin, saldırının planlanmış olduğuna işaret ettiği belirtildi. Saldırganın Brightwood Bulvarı'ndaki evinde yapılan aramada kesik namlulu av tüfeği, pompalı bir tüfek ve diğer delillere rastlandığı ifade edildi. Saldırıyla ilgili inceleme devam ediyor.

BİDEN'DAN KONGRE'YE ÇAĞRI

Saldırının ardından açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, 'hastalıklı' ve 'bir ailenin en kötü kabusu' olarak tanımladığı saldırıyla ilgili, "Nashville, Tennessee'deki okul saldırısı hakkında kısaca konuşmak istiyorum. Hastalıklı bir durum. Biliyorsunuz, hala ne olduğuna ve neden olduğuna dair gerçekleri araştırıyoruz. Şu an itibarıyla, çocuklar da dahil olmak üzere birkaç kişi hayatını kaybetti. Bu yürek parçalayıcı, bir ailenin en kötü kabusu. Tehlikeyi sona erdirmek için dakikalar içinde inanılmaz bir hızla yanıt veren polisi takdir etmek istiyorum. Silahlı şiddeti durdurmak için daha fazlasını yapmalıyız. Silahlı şiddet topluluklarımızı parçalıyor, bu milletin ruhunu parçalıyor. Okullarımızın hapishanelere dönüşmemesi için, okullarımızı korumak için daha fazlasını yapmalıyız. Biliyorsunuz, saldırganın iki uzun namlulu ve bir tabancası olduğu bildirildi. Bu yüzden Kongre'ye saldırı silahları yasağımı geçirmesi için tekrar çağrı yapıyorum. Biraz daha ilerleme kaydetmeye başlamamızın zamanı geldi" şeklinde konuştu.