ABD'de Okullara Silahlı Saldırı Sayısı Son 20 Yılın En Yükseğine Ulaştı - Son Dakika
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ABD'de Okullara Silahlı Saldırı Sayısı Son 20 Yılın En Yükseğine Ulaştı

29.06.2022 17:36
ABD'de Okullara Silahlı Saldırı Sayısı Son 20 Yılın En Yükseğine Ulaştı

LOS ANGELES, 29 Haziran (Xinhua) -- Salı günü yayınlanan yeni bir rapora göre, ABD'deki okullara yönelik silahlı saldırı sayısı 2020-2021 eğitim öğretim yılında son 20 yılın en yükseğine ulaştı.

LOS ANGELES, 29 Haziran (Xinhua) -- Salı günü yayınlanan yeni bir rapora göre, ABD'deki okullara yönelik silahlı saldırı sayısı 2020-2021 eğitim öğretim yılında son 20 yılın en yükseğine ulaştı. ABD Eğitim Bakanlığı ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki Ulusal Eğitim İstatistikleri Merkezi (NCES) tarafından yayınlanan 31 sayfalık rapora göre, geçen eğitim öğretim yılında resmi ve özel ilkokul ve ortaokullarda toplam 93 silahlı saldırı meydana geldi.

Bu silahlı saldırıların 43'ü ölümle sonuçlanırken 50'si yalnızca yaralanmayla sonuçlandı. Buna ek olarak, eğitim yılı boyunca ölen ya da yaralanın olmadığı toplam 53 silahlı saldırı meydana geldi. Oysa 2000-2001 öğretim yılında okullarda sadece 23 silahlı saldırı meydana gelmişti. NCES Komisyon Üyesi Peggy G. Carr yayınladığı basın açıklamasında, "12 ila 18 yaşındaki öğrenciler arasında ölümcül olmayan şiddet mağduru oranı 2019'da 2009'a göre daha düşük olmasına rağmen, ölüm ya da yaralanmayla sonuçlanan silahlı saldırı sayısı, 2000'lerin başında veri toplanmaya başlanmasından sonraki yılların en yükseğine 2021'de çıktı. 2009'da 11 olan silahlı saldırı sayısı 2021'de 93'e yükseldi" dedi.

ABD'de Okullara Silahlı Saldırı Sayısı Son 20 Yılın En Yükseğine Ulaştı

İnsanlar, ABD'nin Teksas eyaletinde yer alan Uvalde'deki silahlı saldırının kurbanları için Kent Meydanı'nda yas tutuyor, 28 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Wu Xiaoling/Xinhua)

Carr, "Bu suç ve güvenlik sorunlarının kalıcı etkisi yalnızca istatistiklerle ölçülemese de, bu veriler politikalarımızı üretenlerin, okul yetkililerimizin ve topluluk üyelerimizin önleyici ve duyarlı önlemleri belirleme ve uygulama çabaları için değer taşıyor" diye ekledi. Son rapor, 24 Mayıs'ta Teksas eyaletinde yer alan Uvalde'deki Robb İlkokulu'nda 19 çocuk ve iki yetişkinin ölümüne neden olan silahlı saldırıdan haftalar sonra geldi. Okuldaki saldırı, ülkede son zamanlardaki yüksek profilli saldırılardan sadece biriydi. Ülkede silahlı şiddeti izleyen, kar amacı gütmeyen kuruluş Gun Violence Archive'ın son verilerine göre, bu yıl ABD'de silahlı şiddet nedeniyle 21.500'den fazla kişi öldü.

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Kaynak: Xinhua

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