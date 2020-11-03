ABD'de olası protestolara karşı Ulusal Muhafızlar sokaklarda - Son Dakika

ABD'de yapılan başkanlık seçimlerinde, sonuçların ardından olası protestolara karşı Ulusal Muhafızlar, bazı kentlerin merkezlerine konuşlandırıldı. Bazı kentlerde restoran ve mağazaların vitrinleri kontraplaklar ile kapatıldı.

ABD halkı bugün 46'ıncı başkanını seçiyor. Sonuçların ardından olası protestolara karşı Ulusal Muhafızlar, bazı kentlerde önlem almaya başladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Atlanta ve Philadelphia'da Ulusal Muhafızların sokaklarda oldukları görüldü. Öte yandan, başkent Washington DC'de, mağaza ve işletme sahipleri olası bir protesto ihtimaline karşı işletmelerin vitrinlerinin zarar görmemesi için önlem aldı. ABD'li işletme ve mağaza sahipleri işyerlerini olası protestolara karşı yağmalanmaya karşı korumak için vitrinlerini kontrplaklarla kaplayarak koruma altına aldı.