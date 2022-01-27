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ABD'DE ÖLDÜRÜLEN TÜRK ÖĞRETMENİN BABASI: 6 AY ÖNCE UZAKLAŞTIRMA TALEP ETMİŞTİ - Son Dakika

ABD'DE ÖLDÜRÜLEN TÜRK ÖĞRETMENİN BABASI: 6 AY ÖNCE UZAKLAŞTIRMA TALEP ETMİŞTİ

27.01.2022 15:16

ABD'nin Virgina eyaletinde yaşayan Türk öğretmen Bengü Gerek, eski eşi John Beachley tarafından vurularak öldürüldü.

ABD'nin Virgina eyaletinde yaşayan Türk öğretmen Bengü Gerek, eski eşi John Beachley tarafından vurularak öldürüldü. Baba Ramazan Gerek, "Kızım 3 gün önce boşanmıştı ve 6 ay önce uzaklaştırma talep etmişti. Hakim uzaklaştırma kararı vermemiş. Öldürülmeden bir gün önce görüntülü konuştuk, ama tek kelime edemedik sanki veda eder gibi gözlerimin içine baktı" dedi.

Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezun olan Bengü Gerek, yüksek lisans eğitimini tamamlamak için 10 yıl önce Amerika'ya gitti. Bengü Gerek, eğitiminin ardından Virginia eyaletine bağlı Fauquier Country'de bir devlet okulunda İngilizce öğretmenliği yapmaya başladı. Gerek, 6 yıl önce bilgisayar tamircisi olan John Beachley ile evlendi. Yaklaşık 2 yıl önce ayrı evlerde yaşamaya başlayan çift 20 Ocak tarihinde boşandı. Gerek, 24 Ocak tarihinde öğrencileri ile sinemaya gitmek üzere dışarı çıktı. Öğrencilerini evlerine bıraktıktan sonra evinin garajına gelip otomobilini park eden Gerek, akşam 20.45 sularında eski eşi tarafından evinin garajında öldürüldü. Gerek'in hayatını kaybettiği olayda o sırada orada olan anne Semra Metin de yaralandı. Beachley, intihar etti. Ağır yaralı olan anne Metin'in tedavisi sürüyor. Adalet talebinde bulunan baba Ramazan Gerek ve ağabeyi Fatih Gerek yaşananları anlattı.

"KIZIM 3 GÜN ÖNCE BOŞANMIŞTI 6 AY ÖNCE UZAKLAŞTIRMA TALEP ETMİŞTİ"

Baba Ramazan Gerek, "Kadın cinayetleri son bulsun istiyorum. Eşimin anlattığına göre John Beachley kızımı takip etmiş. Kızım Amerika'da ilkokul çocuklarına öğretmenlik yapıyordu. Çocukları sinemaya götürdükten sonra evlerine bırakıyor ardından kendi evine gitmeye çalışıyor. Kızım garaja giderken John Beachley kızımın peşinden gidiyor ve hemen kızımı taramaya başlıyor. Annesi, 'bize nefes aldırmadı, tek kelime söyleyemeden vurdu' diyor. Kızım hemen orada ölmüş. Eşime 4 el ateş sıkıp ardından kendi kafasına sıkıp intihar etmiş. Kızım 3 gün önce boşanmıştı ve 6 ay önce uzaklaştırma talep etmişti hakim uzaklaştırma kararı vermemiş. Kızım bana evde silahlar olduğunu söylüyordu. Kızım koruma talep etmişti ancak koruma da verilmedi. Allah'dan kızım okuldayken okulu basmamış yoksa küçük çocukları da öldürebilirdi. Sözün bittiği yer bir şey diyemiyorum. Hakimin uzaklaştırma vermemesi, boşanma duruşmasında koruma verilmemesi, bunlar bana ihmal gibi geliyor. Bu saatten sonra önlem alınsa ne olur. Biricik kızım uçtu gitti. İnşallah hafta sonu getirilecek ve Şarköy'de defnedeceğiz" ifadelerini kullandı.

"ÖLDÜRÜLMEDEN BİR GÜN ÖNCE KONUŞTUK VEDA EDER GİBİYDİ"

Baba Gerek, kızıyla bir gün önce görüntülü konuştuğunu belirterek, "Kızım Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünü okudu. Amerika'ya master yapmak için gitti ardından orada devlet okulunda öğretmen olarak çalışmaya başladı. Yaklaşık 6 sene önce John Beachley ile evlendi. Öldürülmeden bir gün önce görüntülü konuştuk, ama tek kelime edemedik sanki veda eder gibi gözlerimin içine baktı" diye konuştu.

"YILLAR ÖNCE KIZIMA HATIRA KALSIN DİYE ÇİZMİŞTİM"

Yıllar önce kızının resmini çizen baba Ramazan Gerek, "70 yaşımdayım bunu yıllar önce kızıma bir hatıra kalsın diye çizmiştim. Arkasına bir not yazmıştım, 'Babalar soğuk görünür ama öldükten sonra bile sıcaklıkları hissedilir' diye ama artık şimdi ben onun sıcaklığını hissediyorum" dedi.

Ağabey Fatih Gerek ise, "Acımız çok büyük dayanamıyoruz, güçlü olmaya çalışacağız. Bir an önce hakkını korumak istiyoruz. Kardeşim çok mücadeleci bir kızdı, kimsenin ölmesine dayanamazdı. Orayı daha özgür ve düzgün bir ülke sandık, orada başına bir şey gelmez diyorduk ama maalesef olan oldu çok büyük ihmal var. Bir an önce adaletin yerini bulmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD'DE ÖLDÜRÜLEN TÜRK ÖĞRETMENİN BABASI: 6 AY ÖNCE UZAKLAŞTIRMA TALEP ETMİŞTİ
ABD'DE ÖLDÜRÜLEN TÜRK ÖĞRETMENİN BABASI: 6 AY ÖNCE UZAKLAŞTIRMA TALEP ETMİŞTİ
ABD'DE ÖLDÜRÜLEN TÜRK ÖĞRETMENİN BABASI: 6 AY ÖNCE UZAKLAŞTIRMA TALEP ETMİŞTİ
ABD'DE ÖLDÜRÜLEN TÜRK ÖĞRETMENİN BABASI: 6 AY ÖNCE UZAKLAŞTIRMA TALEP ETMİŞTİ
ABD'DE ÖLDÜRÜLEN TÜRK ÖĞRETMENİN BABASI: 6 AY ÖNCE UZAKLAŞTIRMA TALEP ETMİŞTİ
ABD'DE ÖLDÜRÜLEN TÜRK ÖĞRETMENİN BABASI: 6 AY ÖNCE UZAKLAŞTIRMA TALEP ETMİŞTİ
ABD'DE ÖLDÜRÜLEN TÜRK ÖĞRETMENİN BABASI: 6 AY ÖNCE UZAKLAŞTIRMA TALEP ETMİŞTİ
ABD'DE ÖLDÜRÜLEN TÜRK ÖĞRETMENİN BABASI: 6 AY ÖNCE UZAKLAŞTIRMA TALEP ETMİŞTİ
ABD'DE ÖLDÜRÜLEN TÜRK ÖĞRETMENİN BABASI: 6 AY ÖNCE UZAKLAŞTIRMA TALEP ETMİŞTİ
ABD'DE ÖLDÜRÜLEN TÜRK ÖĞRETMENİN BABASI: 6 AY ÖNCE UZAKLAŞTIRMA TALEP ETMİŞTİ
ABD'DE ÖLDÜRÜLEN TÜRK ÖĞRETMENİN BABASI: 6 AY ÖNCE UZAKLAŞTIRMA TALEP ETMİŞTİ

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Amerika Birleşik Devletleri, Tam Gemi Şok Denemeleri, Öğretmen, Baba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ABD'DE ÖLDÜRÜLEN TÜRK ÖĞRETMENİN BABASI: 6 AY ÖNCE UZAKLAŞTIRMA TALEP ETMİŞTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'DE ÖLDÜRÜLEN TÜRK ÖĞRETMENİN BABASI: 6 AY ÖNCE UZAKLAŞTIRMA TALEP ETMİŞTİ - Son Dakika
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