Son Dakika Haberleri: ABD'de ölen doktorun evinde 2 binden fazla fetüs bulundu
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ABD'de ölen doktorun evinde 2 binden fazla fetüs bulundu

5 dakika önce

ABD'nin Illinois eyaletinde ölen bir doktorun evinde 2 binden fazla tıbbi olarak muhafaza edilmiş fetüs bulundu.

ABD'de ölen doktorun evinde 2 binden fazla fetüs bulundu, System.String[]

ABD'nin Illinois eyaletinde ölen bir doktorun evinde 2 binden fazla tıbbi olarak muhafaza edilmiş fetüs bulundu.

CNNInternational'ın haberine göre, geçmişte Indiana eyaletinin South Bend kentinde kadın hastalıkları kliniği bulunan ve 2015'te lisansı iptal edilen doktor Ulrich Klopfer'in evinde ailesi tarafından 2 bin 246 fetüs bulundu.

Klopfer'in ay başında öldüğü, fetüslerin, Will County'deki evine doktorun şahsi eşyalarını almak için giden aile üyeleri tarafından bulunduğu ve ailenin durumu polise ihbar ettiği belirtildi.

Polis, Klopfer'in evinde hastalara kürtaj yapıp yapmadığına dair kanıt bulunamadığını açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Illinois, Indiana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 03:54 Kaynak: AA
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