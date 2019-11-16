Son Dakika Haberleri: ABD'de ölü bulunan mühendisin cenazesi defnedildi
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ABD'de ölü bulunan mühendisin cenazesi defnedildi

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Boston kentinde ölü bulunan bilgisayar mühendisi Mehmet Akif Çetinkaya (30), Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı.

ABD'de ölü bulunan mühendisin cenazesi defnedildi, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Boston kentinde ölü bulunan bilgisayar mühendisi Mehmet Akif Çetinkaya (30), Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı.

Alınan bilgiye göre, Boston şehrinde yaşayan bilgisayar mühendisi Çetinkaya, geçtiğimiz günlerde evine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda ölü bulundu.

Boston'da 6 yıldır yaşadığı bildirilen Çetinkaya'nın cenazesi, yakınları tarafından Karabük'e getirildi.

Karabük'ün Bulak köyünde öğle vakti kılınan namazın ardından Çetinkaya'nın cenazesi aile mezarlığına defnedildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:38 Kaynak: AA
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