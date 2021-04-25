ABD'de ölüme davetiye çıkaran anlar kamerada! - Son Dakika

ABD'de ölüme davetiye çıkaran anlar kamerada!

ABD'de hareket halindeyken elektrik tellerine takılan vinç, yüksek gerilim hattını yıktı.

ABD'de hareket halindeyken elektrik tellerine takılan vinç, yüksek gerilim hattını yıktı. Trafikteki bir başka araç ise yüksek gerilim hattının üzerine düşmesinden saniyeler içinde kurtuldu. ABD'nin Ohio eyaletinde bulunan Brunswick şehrinde seyir halindeki vinç yol kenarında sarkan elektrik tellerine takıldı. Trafikteki bir başka araç ise tellerin bağlı olduğu metrelerce yükseklikteki gerilim hattının üzerine düşmesinden kıl payı kurtuldu. Ölüme davetiye çıkaran anlar ise kameraya an be an yansıdı. Görüntüde, yüksek gerilim hattının aracın arkasına düştüğü görülüyor.

Son Dakika

Son Dakika: İstanbul'da facia! Alevlerin her yanı sardığı depoda 4 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika: Kripto Tosuncuk'a bir kötü haber daha! Abisinden sonra kız kardeşi de yakalandı

Biden'in skandal "soykırım" açıklamasının arkasından Kamala Harris çıktı

Karantinayı ihlal eden çift, komşuları tarafından demir parmaklıklarla eve hapsedildi

Denetime takılınca ortalığı birbirine kattı: Aracımda 1 trilyon var, sizinle gelemem

Arkadaşında kalan sevgilisiyle tartışınca olayla alakası olmayan insanların evini ateşe verdi

Dünya kapanmayı tartışırken bir ülke işi bitirdi bile! 50 bin kişi yan yana konser izledi

Yargıtay son noktayı koydu! Karşısındakine "salak" diyenler işte şimdi yandı