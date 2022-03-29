ABD'de, Omicron'un alt varyantı BA.2 yüzde 55 vaka ile baskın hale geldi - Son Dakika
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ABD'de, Omicron'un alt varyantı BA.2 yüzde 55 vaka ile baskın hale geldi

29.03.2022 18:47
ABD'de, Omicron'un alt varyantı BA.2 yüzde 55 vaka ile baskın hale geldi

NEW ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Omicron'un alt varyantı olan BA.2'nın ülkedeki vakalarda yaklaşık yüzde 55 ile en baskın virüs haline geldiğini duyurdu.

NEW ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Omicron'un alt varyantı olan BA.2'nın ülkedeki vakalarda yaklaşık yüzde 55 ile en baskın virüs haline geldiğini duyurdu.

CDC'den yapılan açıklamada, geçen hafta toplanan verilerde BA.2'nın ülke genelindeki enfeksiyonlarda yüzde 54,9 oranına çıktığı belirtildi.

Ülkenin kuzeydoğu eyaletlerindeki vakalarda BA.2 virüsü oranının yüzde 70'lerde olduğuna dikkat çekilen açıklamada, güney ve orta kesimlerdeki enfeksiyonlarda ise yüzde 30 civarında seyrettiği bilgisi paylaşıldı.

CDC tarafından 23 Mart'ta açıklanan verilerde, ülkedeki Kovid-19 vakalarının yüzde 35'ine BA.2 alt varyantının neden olduğu bildirilmiş, bunun üzerine sağlık uzmanları, İngiltere ve Avrupa'daki artışlara paralel olarak BA.2'nın birkaç hafta içinde ABD genelinde de artışa geçebileceği endişesini dile getirmişti.

Aşırı bulaşıcı Omicron virüs ailesinin bir parçası olarak sınıflandırılan BA.2'nın genetik yapısının farklı olduğu ve yaklaşık 40 mutasyonu bulunduğu belirtiliyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de, Omicron'un alt varyantı BA.2 yüzde 55 vaka ile baskın hale geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de, Omicron'un alt varyantı BA.2 yüzde 55 vaka ile baskın hale geldi - Son Dakika
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