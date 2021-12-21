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ABD'de omicron varyantı kaynaklı ilk ölüm bildirildi - Son Dakika

ABD'de omicron varyantı kaynaklı ilk ölüm bildirildi

21.12.2021 12:46
ABD'de omicron varyantı kaynaklı ilk ölüm bildirildi

ABD'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) omicron varyantından ilk can kaybının, Teksas eyaletine bağlı Harris County'de yaşandığı bildirildi.

ABD'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) omicron varyantından ilk can kaybının, Teksas eyaletine bağlı Harris County'de yaşandığı bildirildi.

Harris County Yargıcı Lina Hidalgo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, omicron varyantı nedeniyle hayatını kaybeden erkek hastanın 50'li yaşlarda ve aşısız olduğu bilgisini paylaştı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), omicronun ülkedeki vakalardaki görülme sıklığının bir haftada 6 kat arttığını ve Kovid-19 vakalarının yüzde 73'ünü oluşturduğunu bildirmişti.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Twitter, Teksas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de omicron varyantı kaynaklı ilk ölüm bildirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de omicron varyantı kaynaklı ilk ölüm bildirildi - Son Dakika
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