ABD'de on binler Kadınlar Yürüyüşü'nde buluştu - NEW - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'de on binler Kadınlar Yürüyüşü'nde buluştu - NEW - Son Dakika

ABD'de on binler Kadınlar Yürüyüşü'nde buluştu - NEW

6 saat önce

Manhattan Columbus Circle'a yakın Trump International Hotel ve Tower binası önünde toplanan göstericiler FogoAzul gösteri bandosu eşliğinde Bryant Park'a doğru yürüdü.

Manhattan Columbus Circle'a yakın Trump International Hotel ve Tower binası önünde toplanan göstericiler FogoAzul gösteri bandosu eşliğinde Bryant Park'a doğru yürüdü. Göstericiler, Donald Trump yönetiminin politikalarını protesto etti.

ABD'de on binler Kadınlar Yürüyüşü'nde buluştu - NEW

Donald Trump, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 10:04 Kaynak: AA
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