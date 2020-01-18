ABD'de on binler Kadınlar Yürüyüşü'nde buluştu - NEW - Son Dakika

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ABD'de on binler Kadınlar Yürüyüşü'nde buluştu - NEW
6 saat önce
Manhattan Columbus Circle'a yakın Trump International Hotel ve Tower binası önünde toplanan göstericiler FogoAzul gösteri bandosu eşliğinde Bryant Park'a doğru yürüdü.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 10:04 Kaynak: AA
Manhattan Columbus Circle'a yakın Trump International Hotel ve Tower binası önünde toplanan göstericiler FogoAzul gösteri bandosu eşliğinde Bryant Park'a doğru yürüdü. Göstericiler, Donald Trump yönetiminin politikalarını protesto etti.
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