ABD'de önceki gün düşen askeri uçakta bir Japon subayın hayatını kaybettiği belirtildi - Son Dakika

Savunma Bakanlığına göre Missisipi'deki Columbus Hava Kuvvetleri Üssüne ait askeri uçak, önceki gün yerel saatle 17.00 sularında Alabama'daki bir havalimanının 3 kilometre yakınına düşmüştü.

Kazadan hayatını kaybeden diğer kişinin ABD Hava Kuvvetleri eğitmeni olduğu ifade edildi.

Haberde, ilk kez ABD'de eğitim gören ASDF üyelerinden bir subayın öldüğü kaydedildi.

Kyodo ajansının Japonya Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ABD Hava Kuvvetlerine ait T-38 model uçağın düştüğü kazada 20'li yaşlarda bir ASDF subayı hayatını kaybetti.

ABD'nin güneydoğusundaki Alabama eyaletindeki bir havalimanı yakınlarında önceki gün askeri uçağın düşmesi sonucu, Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetlerine (ASDF) ait bir subayın öldüğü bildirildi.

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