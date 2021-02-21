ABD'de önceki gün düşen askeri uçakta bir Japon subayın hayatını kaybettiği belirtildi - Son Dakika

ABD'de önceki gün düşen askeri uçakta bir Japon subayın hayatını kaybettiği belirtildi

21.02.2021 07:55
ABD'de önceki gün düşen askeri uçakta bir Japon subayın hayatını kaybettiği belirtildi, System.String[]

ABD'nin güneydoğusundaki Alabama eyaletindeki bir havalimanı yakınlarında önceki gün askeri uçağın düşmesi sonucu, Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetlerine (ASDF) ait bir subayın öldüğü bildirildi.

ABD'nin güneydoğusundaki Alabama eyaletindeki bir havalimanı yakınlarında önceki gün askeri uçağın düşmesi sonucu, Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetlerine (ASDF) ait bir subayın öldüğü bildirildi.

Kyodo ajansının Japonya Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ABD Hava Kuvvetlerine ait T-38 model uçağın düştüğü kazada 20'li yaşlarda bir ASDF subayı hayatını kaybetti.

Haberde, ilk kez ABD'de eğitim gören ASDF üyelerinden bir subayın öldüğü kaydedildi.

Japon subayın, Şizuoka eyaletindeki Hamamatsu Hava Üssü'ndeki eğitim taburundan olduğu bildirildi.

Kazadan hayatını kaybeden diğer kişinin ABD Hava Kuvvetleri eğitmeni olduğu ifade edildi.

Savunma Bakanlığına göre Missisipi'deki Columbus Hava Kuvvetleri Üssüne ait askeri uçak, önceki gün yerel saatle 17.00 sularında Alabama'daki bir havalimanının 3 kilometre yakınına düşmüştü.

Kaza nedeni henüz açıklanmadı.

Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Alabama, Japon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de önceki gün düşen askeri uçakta bir Japon subayın hayatını kaybettiği belirtildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji'den İstanbul dahil 43 kent için sarı kodlu uyarı Bakan Soylu'nun Gara açıklaması sonrası gözlerin çevrildiği Dirayet Dilan Taşdemir konuştu İstanbulspor, Samsunspor maçında kural hatası yapıldığını iddia etti Son Dakika: Bakan Soylu, Gara'ya giden HDP'linin Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu söyledi Esra Bilgiç, Orlando Bloom'la Hollywood projesinde rol alacak Avukatı, Berat Albayrak'ın nerede olduğunu açıkladı, "Damat nerede" diye soran CHP'ye dava açılıyor Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden genç, polisi görünce kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı Merve Boluğur'dan derin dekolteli iç çamaşırsız cesur poz
Dünya bu araştırmayı konuşuyor: Koronavirüsü yenen hastaların gözlerinde nodül oluşuyor Dünya bu araştırmayı konuşuyor: Koronavirüsü yenen hastaların gözlerinde nodül oluşuyor         
08:42
Aşı dolandırıcılarına karşı uyarılar art arda geliyor: Ölüme bile neden olabilir Aşı dolandırıcılarına karşı uyarılar art arda geliyor: Ölüme bile neden olabilir         
08:09
WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlerin akıbeti belli oldu WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlerin akıbeti belli oldu         
00:15
Türk pop müziği sanatçısı Serpil Barlas yaşamını yitirdi Türk pop müziği sanatçısı Serpil Barlas yaşamını yitirdi         
23:45
İsrail'den kritik Pfizer-BionTech aşısı açıklaması: Ölümleri yüzde 98,9 önlüyor İsrail'den kritik Pfizer-BionTech aşısı açıklaması: Ölümleri yüzde 98,9 önlüyor         
23:03
Ağırlamadığı dünya yıldızı kalmayan CZN Burak, bu kez Will Smith'i konuk etti Ağırlamadığı dünya yıldızı kalmayan CZN Burak, bu kez Will Smith'i konuk etti         
21:56
Psikolojik sorunları olan koca, eşini balyozla öldürdü Psikolojik sorunları olan koca, eşini balyozla öldürdü         
17:57
Eşini Kelebekler Vadisi'nden aşağı iten koca, cinayetten sonra şehir şehir gezmiş Eşini Kelebekler Vadisi'nden aşağı iten koca, cinayetten sonra şehir şehir gezmiş         
17:47
Polis memurunu şehit eden zanlı, cezaevinde intihar etti Polis memurunu şehit eden zanlı, cezaevinde intihar etti         
17:03
Serenay Sarıkaya, kırmızı mayolu pozlarını paylaştı, en ilginç yorum Demet Akalın'dan geldi Serenay Sarıkaya, kırmızı mayolu pozlarını paylaştı, en ilginç yorum Demet Akalın'dan geldi         
16:07
Bekçileri şoke eden an! Cadde ortasında çırılçıplak koşan kadını yakalamak için seferber oldular Bekçileri şoke eden an! Cadde ortasında çırılçıplak koşan kadını yakalamak için seferber oldular         
14:52
İsrail esir takası için Esed rejimine, 1,2 milyon dolarlık Kovid-19 aşısı verdi İsrail esir takası için Esed rejimine, 1,2 milyon dolarlık Kovid-19 aşısı verdi         
11:47
Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan doğanın hayaletleri bir arada görüldü Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan doğanın hayaletleri bir arada görüldü         
11:40
Deniz Türüç'ün inadı Trabzon maçına damga vurdu! Bedelini ağır ödeyebilir Deniz Türüç'ün inadı Trabzon maçına damga vurdu! Bedelini ağır ödeyebilir         
10:55
Fabrikanın kapılarını kilitleyip genç kadına saldırdı! Patronun yaşattığı dehşet anları kamerada Fabrikanın kapılarını kilitleyip genç kadına saldırdı! Patronun yaşattığı dehşet anları kamerada         
10:42
İYİ Partili vekil, Ecevit'in videosunu paylaştı: Operasyon da açıklama da böyle yapılır İYİ Partili vekil, Ecevit'in videosunu paylaştı: Operasyon da açıklama da böyle yapılır         
10:21
İneği yiyen ayı kalanını toprağa gömdü, o anlar fotokapana yansıdı İneği yiyen ayı kalanını toprağa gömdü, o anlar fotokapana yansıdı         
09:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2021 09:08:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de önceki gün düşen askeri uçakta bir Japon subayın hayatını kaybettiği belirtildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei