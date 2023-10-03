OnlyFans hesabı olduğu ortaya çıkan kadın öğretmen zorunlu izne çıkarıldı - Son Dakika

OnlyFans hesabı olduğu ortaya çıkan kadın öğretmen zorunlu izne çıkarıldı

Son Güncelleme: 03.10.2023 08:42

ABD'de 28 yaşındaki bir öğretmen, cinsel içerikli görüntülerin paylaşıldığı OnlyFans'ta hesabı olduğunun ortaya çıkması sonrasında okul yönetimi tarafından zorunlu izne çıkarıldı. Kadın öğretmen olay sonrasında ''Muhtemelen bir daha asla öğretmenlik yapamayacağım. Ancak bu riski biliyordum. Üzgünüm ve öğrencilerimi özlüyorum'' diye konuştu.

ABD'nin Missouri eyaletindeki St. Clair Lisesi'nde çalışan Brianna Coppage, OnlyFans hesabı nedeniyle okul yönetimi tarafından zorunlu izne çıkarıldı.

"İKİ HAFTA ÖNCE HESABIN BANA AİT OLDUĞUNU ANLADILAR"

28 yaşındaki öğretmen, cinsel içerikli görüntülerin paylaşıldığı OnlyFans hesabını yazın başında ek gelir kazanmak için açtıklarını belirtti. Coppage, hesapla ilgili şikayetlerin yaklaşık iki hafta önce başladığını ifade ederek, "Hesabın ne zaman bana ait olup olmadığının anlaşılacağını bilmiyordum. İki hafta önce bunun ortaya çıktığını öğrendim. Dolayısıyla bu günün geleceğini biliyordum" dedi.

AYLIK ORTALAMA 10 BİN DOLAR GELİR ELDE ETMİŞ

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre, öğretmen, mesleğinden geçen yıl toplamda 42 bin dolar kazandığını, OnlyFans hesabındansa aylık ortalama 8 bin ila 10 bin dolar gelir elde ettiğini söyledi.

ZORUNLU İZNE ÇIKARILDI

Coppage, çarşamba günü okul yönetimiyle yaptığı görüşme sonucu zorunlu izne çıkarıldığını, haberlerin ardından OnlyFans hesabından kazandığı gelirin neredeyse iki katına fırladığını da belirtti.

"BİR DAHA ASLA ÖĞRETMENLİK YAPAMAYACAĞIM"

Lise müdürü Kyle Kruse ise öğretmen hakkında soruşturma başlatıldığını ve okuldaki işine son verilebileceğini söyledi. Coppage, durumun farkında olduğunu belirterek, "Muhtemelen bir daha asla öğretmenlik yapamayacağım. Ancak bu riski biliyordum. Üzgünüm ve öğrencilerimi özlüyorum" dedi.

Hassas İçerik, 3. Sayfa, Eğitim, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Eğitim OnlyFans hesabı olduğu ortaya çıkan kadın öğretmen zorunlu izne çıkarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: OnlyFans hesabı olduğu ortaya çıkan kadın öğretmen zorunlu izne çıkarıldı - Son Dakika
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