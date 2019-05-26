Son Dakika Haberleri: ABD'de ormanda kaybolan kadın 17 gün sonra sağ bulundu

ABD'de ormanda kaybolan kadın 17 gün sonra sağ bulundu

5 saat önce

NEW ABD'nin Hawaii adasında, ormanda doğa yürüyüşü yaparken yolunu kaybeden kadın doktor 17 gün sonra sağ bulundu.

ABD'de ormanda kaybolan kadın 17 gün sonra sağ bulundu, System.String[]
NEW ABD'nin Hawaii adasında, ormanda doğa yürüyüşü yaparken yolunu kaybeden kadın doktor 17 gün sonra sağ bulundu.
CNN'de yer alan haberde, ormanda yürüyüş yaparken yolunu şaşıran 35 yaşındaki Amanda Eller'in 17 gün sonra kurtarıldığı belirtildi.
Bir bacağı kırılan Eller'in yaban meyveleri yiyerek ve ırmak suyu içerek yaşamaya çalıştığı kaydedildi.
Yanında cep telefonu taşımayan ve helikopterle günlerce aramalardan sonra bulunan kadın hastaneye kaldırıldı.
Eller, yaptığı açıklamada, "Ormanda yaşam ile ölüm arasında tercih yapma noktasına geldim ve benim için hiç kolay olmayacak, çok daha acı verecek olan yaşamı seçtim." dedi.
Maui Hastanesinden Doktor Zora Bulatovic ise yaklaşık 7 kilo kaybeden Eller'in kırık bacağını tedaviye aldıklarını ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
Bulatovic, "Onun ormanda yaşadığı zorluğu dile getirebilmek mümkün değil." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 08:19 Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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