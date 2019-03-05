Son Dakika Haberleri: ABD'de Ormanda Kaybolan Kız Çocukları 44 Saat Sonra Bulundu

ABD'de Ormanda Kaybolan Kız Çocukları 44 Saat Sonra Bulundu

1 saat önce

ABD'nin California eyaletinde evlerinin yakınındaki ormanlık alanda kaybolan 5 ve 8 yaşındaki kız kardeşler 44 saat sonra bulundu.

ABD'de Ormanda Kaybolan Kız Çocukları 44 Saat Sonra Bulundu, System.String[]
ABD'nin California eyaletinde evlerinin yakınındaki ormanlık alanda kaybolan 5 ve 8 yaşındaki kız kardeşler 44 saat sonra bulundu.

ABD'nin California eyaletinde 8 yaşındaki Leia ve 5 yaşındaki kız kardeşi Caroline Carrico, 2 gün önce yürüyüşe çıkmak üzere gittikleri ormanda kaybolmuştu. Humboldt County Şerif Ofisi, ormanda kaybolduktan 44 saat sonra küçük kız kardeşlere ulaşıldığını açıkladı. Humboldt County Şerifi William Honsal, çocukların gençlik kulübünde aldıkları eğitim sayesinde sağlıklı bir şekilde bulunduklarını söyledi. Honsal, ayak izlerinin ve müsli bar paketlerinin kız kardeşleri bulmakta yardımcı olduğunu belirtti. - CALİFORNİA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:26 Kaynak: İHA

California, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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