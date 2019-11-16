Son Dakika Haberleri: ABD'de ormanda ölü bulunan mühendis Karabük'te toprağa verildi
Son Dakika Güncel ABD'de ormanda ölü bulunan mühendis Karabük'te toprağa verildi - Son Dakika

ABD'de ormanda ölü bulunan mühendis Karabük'te toprağa verildi

6 saat önce

ABD'de ormanlık alanda ölü bulunan bilgisayar mühendisi Mehmet Akif Çetinkaya (30), memleketi Karabük'te toprağa verildi.

ABD'de ormanda ölü bulunan mühendis Karabük'te toprağa verildi, System.String[]

ABD'de ormanlık alanda ölü bulunan bilgisayar mühendisi Mehmet Akif Çetinkaya (30), memleketi Karabük'te toprağa verildi.

ABD'nin Boston kentinde yaşayan bilgisayar mühendisi Mehmet Akif Çetinkaya, 3 gün önce evine yaklaşık 5 kilometre mesafedeki ormanlık alanda ölü bulundu. Türkiye'ye getirilen Çetinkaya'nın cenazesi, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan ailesine teslim edildi. Aile Çetinkaya'nın cenazesini, memleketi Karabük'e bağlı Bulak köyüne götürdü. Çetinkaya'nın yakınları gazetecilerin görüntü almasını engelledi.Ulu Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Mehmet Akif Çetinkaya'nın cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 02:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Boşanma kararı alan Meltem Miraloğlu 80 yaşındaki eşine "Beni seviyor musun?" sorusunu sordu
Belediye hoparlöründen öldüğü ilanını duyan esnaf hayatının şokunu yaşadı Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 8'i ağır 45 yaralı Karabük'te kazada ölü sayısı 4'e yükseldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 20:58:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'de ormanda ölü bulunan mühendis Karabük'te toprağa verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]