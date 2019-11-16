Son Dakika Haberleri: ABD'de ormanlık alanda ölü bulunan bilgisayar mühendisi genç son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Genel ABD'de ormanlık alanda ölü bulunan bilgisayar mühendisi genç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

ABD'de ormanlık alanda ölü bulunan bilgisayar mühendisi genç son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

ABD'de ormanlık alanda ölü bulunan bilgisayar mühendisi genç son yolculuğuna uğurlandıKARABÜK - Amerika Birleşik Devletleri'nin Massachusetts eyaletine bağlı Boston kentinde ölü bulunan bilgisayar mühendisi Mehmet Akif Çetinkaya Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı.

ABD'de ormanlık alanda ölü bulunan bilgisayar mühendisi genç son yolculuğuna uğurlandı

KARABÜK - Amerika Birleşik Devletleri'nin Massachusetts eyaletine bağlı Boston kentinde ölü bulunan bilgisayar mühendisi Mehmet Akif Çetinkaya Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı.

Boston kentinde yaşayan bilgisayar mühendisi Mehmet Akif Çetinkaya (30), geçtiğimiz hafta evine yaklaşık 3 mil uzaklıktaki ormanlık alanda ölü bulundu. Çevredekilerin yetkililere haber vermesiyle olay yerine gelen polis ekipleri şahsın Türk vatandaşı olduğunu ve 6 yıldır Boston'da yaşadığını belirledi. Durumun bildirilmesi üzerine Çetinkaya'nın cenazesi yakınları tarafından alınarak Karabük'e getirildi.

ABD'de ölü bulunan genç Bilgisayar Mühendisi Mehmet Akif Çetinkaya için Karabük'ün Bulak Köyü'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çetinkaya'nın cenazesi aile mezarlığına defnedilirken, yakınları gazetecilerin görüntü almasına tepki gösterdi.

ABD'de ormanlık alanda ölü bulunan bilgisayar mühendisi genç son yolculuğuna uğurlandı

Amerika Birleşik Devletleri, Bilgisayar, Çetinkaya, Genel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 06:35 Kaynak: İHA
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