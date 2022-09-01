ABD'de ortalama yaşam süresi düştü - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de ortalama yaşam süresi düştü

01.09.2022 11:07
ABD'de ortalama yaşam süresi düştü

ABD'de ortalama yaşam süresinin, Kovid-19 salgını nedeniyle düşüşünü sürdürerek 1996'dan bu yana görülen en düşük seviyeye gerilediği açıklandı.

ABD'de ortalama yaşam süresinin, Kovid-19 salgını nedeniyle düşüşünü sürdürerek 1996'dan bu yana görülen en düşük seviyeye gerilediği açıklandı.

BBC'nin haberine göre, ABD'de resmi rakamlar, ortalama yaşam süresinin 2019'dan bu yana 79'dan 76,1'e gerilediğini ortaya koydu. ABD'de ortalama yaşam süresinin 1996 yılında 76,1 olduğu hatırlatıldı.

İstatistikler, 2020 ve 2021 yılları arasında Kovid-19 salgınının, ortalama yaşam süresindeki düşüşün yüzde 50'sini, 2019 ve 2020 yılları arasında düşüşün ise yüzde 74'ünü oluşturduğuna işaret etti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ortalama yaşam süresinin düşmesinde Kovid-19 salgınının en önemli faktör olduğuna işaret ederken kalp hastalığı, kronik karaciğer hastalığı, sirozdan ve intiharlar kaynaklı gerçekleşen ölümlerin de düşüşte önemli etkisi olduğunu açıkladı.

ABD'deki ortalama yaşam süresindeki düşüşün, özellikle yerli Amerikalılar ve Alaska yerlileri arasında belirgin olduğu vurgulanırken 2019'dan beri bu grupta ortalama yaşam süresinin 6,6 yıl düştüğü kaydedildi.

Ayrıca, erkekler ve kadınlar arasındaki ortalama yaşam süresinin farklılığına da işaret eden CDC istatistikleri, erkekler için ortalama yaşam süresinin 2021'de yaklaşık bir yıl düşerek 73,2'ye, kadınların ortalama yaşam süresinin de 10 ay azalarak 79,1'e gerilediğine dikkati çekti.

YORUMLAR
500
Çinli Bilim İnsanları Anaerobik Mikropları Öldürmek İçin Nanotabaka Buldu Çinli Bilim İnsanları Anaerobik Mikropları Öldürmek İçin Nanotabaka Buldu Kaliforniya'daki 'Çakmaktaşlar Evi' havadan görüntülendi Kaliforniya'daki 'Çakmaktaşlar Evi' havadan görüntülendi
Kaynak: AA

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Tam Gemi Şok Denemeleri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de ortalama yaşam süresi düştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:00 Celal Şengör, "dini değerleri alenen aşağılama" iddiasıyla ifadeye çağrıldı
11:01 Adı Fenerbahçe ile anılan Maxi Gomez bugün İstanbul'a geliyor
10:45 Rusya'da bir şüpheli ölüm daha! Dev petrol şirketinin sahibi camdan düşerek yaşamını yitirdi
10:35 Fenerbahçe, Chelsea ile yollarını ayıran orta saha oyuncusu Ross Barkley'i gündemine aldı
10:38 Kötü hastalıklara yakalanma riski çok yüksek! Kan grubu A olanların beyin kanaması geçirme riski 5 kat daha fazla çıktı
10:31 Emre Belözoğlu'na UEFA'dan şok! Teknik direktörlükten men edildi
10:14 KOSGEB'in faizsiz, geri ödemesiz 250 bin liralık hibe desteği başvuruları hakkında yeni gelişme
10:05 Adana'da kebapçılar "işçi yok" diyerek isyan etti: Asgari ücretten yüksek maaş veriyoruz, çalıştıracak eleman bulamıyoruz
09:57 İtalyan basını: Zelenski, Toskana'daki lüks villasını Ruslara kiraladı
09:55 Billur Kalkavan hastaneden açıklama yaptı: Yolladığınız her güzel enerji, hücrelerimi iyileştiriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 11:17:35. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'de ortalama yaşam süresi düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement