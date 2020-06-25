ABD'de Ortodoks Yahudiler İsrail'deki liderlerinin tutuklanmasını protesto etti - Son Dakika

ABD'de Ortodoks Yahudiler İsrail'deki liderlerinin tutuklanmasını protesto etti

Ortodoks Yahudi cemaati dini liderlerinden Haham Binyamin Friedman'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemlerine uymadığı gerekçesiyle İsrail makamları tarafından tutuklanması ve gözaltında şiddete uğraması, ABD'nin New York kentinde düzenlenen gösteride protesto edildi.

Ortodoks Yahudi cemaati dini liderlerinden Haham Binyamin Friedman'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemlerine uymadığı gerekçesiyle İsrail makamları tarafından tutuklanması ve gözaltında şiddete uğraması, ABD'nin New York kentinde düzenlenen gösteride protesto edildi.

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Ortodoks Yahudilerden oluşan bir grup, Manhattan'daki İsrail Büyükelçiliği ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nin önündeki DagHammarskjold parkında toplanarak, Haham Friedman'ın 30 Mart'ta İsrail'de açık alanda yapılan bir duaya katılmasından dolayı tutuklamasına ve sonrasında götürüldüğü hapishanede kötü muamele uygulanmasına tepkilerini dile getirdi.

Çifte standart vurgusu yapıldı

Anti-Siyonist olduklarını ve İsrail devletinin varlığını reddettiklerini ifade eden topluluğun lideri Haham Hershel Klar, "Kutsal mekanlarımızda, sosyal mesafe kurallarına dikkat etmemiz ve gerekli sağlık önlemlerini almamıza rağmen, açık alanda bile kısa bir dua etmemiz İsrail polisince engelleniyor. Buna karşın, İsrail'de ağzına kadar dolu toplu taşıma araçlarında seyahat eden insanlara ise bir şey söylenmiyor." diye konuştu.

Haham Firedman'ın tutuklanmasında, açık alanda toplu duaya katılmasının bahane olarak kullanıldığını ve 12 hafta geçmesine rağmen serbest bırakılmadığını belirten protestocu grup, Ortodoks Yahudi azınlığın İsrail tarafından orantısız şekilde baskılandığı iddiasında bulundu.

Protesto esnasında basın açıklaması yapan Haham Dovid Feltman da "İsrail hükümetinin Yahudi inancına karşı uyguladığı baskıları kınıyoruz. Çocuklarımızı bizden zorla alan ve askeri eğitim vermek isteyen siyonist İsrail devletini tanımayacağız." ifadelerini kullandı.

Dünya anti-Siyonist toplumu adına konuştuklarını belirten Feltman, "Birleşmiş Milletlerden, İsraildeki anti-Siyonist Yahudi azınlığı korumak üzere birlik göndermesini talep ediyoruz." şeklinde konuştu.

Yahudi lider, İsrail devletinin komşularına karşı uyguladığı saldırgan tutumun Yahudi inancında kesinlikle yasak olduğuna işaret ederek, "Dünya bunu duymalı." dedi.

ABD'de yüz binlerce takipçisi bulunan Ortodoks Yahudi cemaatleri, dini inançlarından dolayı kendilerine baskı uygulayan İsrail devletini her fırsatta protesto ediyor ve kutsal kitaplarındaki metinlere ters düştüğü gerekçesi ile İsrail'i devlet olarak tanımayı kabul etmiyor.

Ortodoks Yahudiler, İsrail devletinin Orta Doğu'da komşularına karşı geliştirdiği tutumun anti-Semitizme yol açtığı gerekçesi ile de eleştiriyor.

İsrail'in, Yahudiliği bir dinden çok milliyetçiliğe dönüştürdüğünü iddia eden grup, erkek ve kız çocuklarının zorunlu askerlik görevini yapmalarını da istemiyor.

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 10:27 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Ortodoks Yahudiler İsrail'deki liderlerinin tutuklanmasını protesto etti - Son Dakika

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