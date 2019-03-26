ABD'de Otelde Silahlı Saldırı
24 dakika önce
ABD'nin Massachusetts eyaletindeki bir otelde silahlı saldırı olduğu bildirildi.
ABD
'nin Massachusetts
eyaletindeki bir otelde silahlı saldırı olduğu bildirildi. Polis
, saldırganın henüz tespit edilemediğini ve bir kişinin hafif yaralandığını bildirdi.
ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Natrick Hotel'de silahlı saldırı olduğu bildirildi. Massachusetts Eyalet Polisi, silahlı saldırganın henüz etkisiz hale getirilemediğini açıkladı. Yetkililer silahlı saldırganın hala binanın içinde olduğuna inandıklarını ve en az bir kişinin hafif yaralandığını duyurdu.
Güvenlik güçleri, otelin dışında da arama başlatıldığını açıkladı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MASSACHUSETTS
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:39 Kaynak: İHA
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