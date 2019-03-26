Son Dakika Haberleri: ABD'de Otelde Silahlı Saldırı

ABD'de Otelde Silahlı Saldırı

15 dakika önce

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki bir otelde silahlı saldırı olduğu bildirildi.

ABD'de Otelde Silahlı Saldırı, System.String[]
ABD'nin Massachusetts eyaletindeki bir otelde silahlı saldırı olduğu bildirildi. 1 kişinin hafif şekilde yaralandığı olayda saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldığı belirtildi. ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Natrick Hotel'de silahlı saldırı olduğu bildirildi. Massachusetts Eyalet Polisi, silahlı saldırganın henüz etkisiz hale getirilemediğini açıkladı. Yetkililer silahlı saldırganın hala binanın içinde olduğuna inandıklarını ve en az bir kişinin hafif yaralandığını duyurdu. Güvenlik güçleri, otelin dışında da arama başlatıldığını açıkladı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:46 Kaynak: İHA

Massachusetts, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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