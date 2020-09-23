ABD?de oto galeride silahlı saldırıya uğrayan baba çocuklarını ölmekten böyle kurtardı

? ABD'nin New York kentinde lüks otobillerin satıldığı oto galeri silahlı saldıraya uğradı.

? ABD'nin New York kentinde lüks otobillerin satıldığı oto galeri silahlı saldıraya uğradı. Çocuklarıyla araba bakmayan kişi vurulurken, saldırı anı kameraya yansıdı.ABD'nin New York kentinde lüks otobillerin satıldığı oto galeri kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.Galeriye üç çocuğu ile arabaya bakmaya gelen bir kişi saldırıda vuruldu. Saldırı anında üç çocuğunu ölümden kurtarmak isteyen baba ağır yaralandı. Oto galeriye ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırı anında baba üç çocuğunun üzerine kapanıyor.ÇOCUKLARINI KURTARMAK İÇİN KURŞUNUN ÖNÜNE ATLADI Çocuklarını ölümden kurtarmak isteyen babanın bacağından vurulduğu ifade edildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatan New York Polis departmanı, silahlı saldırıyı gerçekleştiren kimliği belirsiz kişi için arama çalışması başlattığını duyurdu. New York Polis Demartmanı saldırıda 20 bin dolar maddi zararın meydana geldiğini ifade etti.

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