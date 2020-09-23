Çocuklarını ölümden kurtarmak isteyen babanın bacağından vurulduğu ifade edildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatan New York Polis departmanı, silahlı saldırıyı gerçekleştiren kimliği belirsiz kişi için arama çalışması başlattığını duyurdu. New York Polis Demartmanı saldırıda 20 bin dolar maddi zararın meydana geldiğini ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 15:30 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Dünya › ABD?de oto galeride silahlı saldırıya uğrayan baba çocuklarını ölmekten böyle kurtardı - Son Dakika Dünya