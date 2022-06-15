ABD'de oto-pilot sistemine sahip arabalarda en çok kazaya Tesla araçlar karıştı - Son Dakika
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ABD'de oto-pilot sistemine sahip arabalarda en çok kazaya Tesla araçlar karıştı

15.06.2022 18:09
ABD'de oto-pilot sistemine sahip arabalarda en çok kazaya Tesla araçlar karıştı

NEW ABD'de otomatik sürüş sistemleri olan araçlar içinde son bir yılda en çok kazaya karışan araçların Tesla üretimi olduğu saptandı.

NEW ABD'de otomatik sürüş sistemleri olan araçlar içinde son bir yılda en çok kazaya karışan araçların Tesla üretimi olduğu saptandı.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresinin (NHTSA) internet sayfasında paylaşılan rapora göre, oto-pilot uygulamasına sahip araçlar arasında Temmuz 2021'den bu yana gerçekleşen 367 kazadan 273'üne Tesla araçların karıştığı belirtildi.

NHTSA'ya yıl içinde tüm kaza kayıtlarını bildiren otomobil üreticileri arasında Tesla'dan sonra araçları en çok kazaya karışan ikinci firmanın 90 kazayla Honda, üçüncüsünün 10 kazayla Subaru olduğu bilgisi paylaşılırken, en çok kazanın gerçekleştiği üç eyalet sırasıyla California (125), Florida (34) ve Texas (33) oldu.

Tesla'nın ABD'de otomatik sürüş sistemine sahip 830 bin civarındaki aracına karşın ülkenin karayollarında aynı kategoride Honda'ya ait 6 milyona yakın araç bulunuyor.

Söz konusu araçların karıştığı kazalarda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de ağır yaralandığı kaydedildi.

Haziran 2021'de NHTSA,100'den fazla otomobil üreticisine ve otomatikleştirilmiş araç teknolojisi şirketine, ciddi kazaları en geç bir gün içinde bildirmelerini ve hafif kazaları bir sonraki ayın 15'ine kadar bildirmeleri talimatında bulunmuştu.

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Kaynak: AA

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