Son Dakika Haberleri: ABD'de Otoyolda Buzlanma: 50'ye Yakın Araç Birbirine Girdi, 1 Ölü

ABD'de Otoyolda Buzlanma: 50'ye Yakın Araç Birbirine Girdi, 1 Ölü

50 dakika önce

ABD'de bir TIR sürücüsü, Missouri eyaletindeki I-70 karayolunda oluşan buzlanma nedeniyle meydana gelen 50'ye yakın aracın karıştığı zincirleme kazayı kaydetti.

ABD'de Otoyolda Buzlanma: 50'ye Yakın Araç Birbirine Girdi, 1 Ölü, System.String[]
ABD'de bir TIR sürücüsü, Missouri eyaletindeki I-70 karayolunda oluşan buzlanma nedeniyle meydana gelen 50'ye yakın aracın karıştığı zincirleme kazayı kaydetti.

Kentucky'den Las Vegas'a seyreden TIR sürücüsü Jamon Weaver, I-70 otoyolunda buzlanma nedeni ile oluşan kazayı görerek yavaşladı ancak arkadan seyreden araçlar durumu fark edemeyince zincirleme kaza kaçınılmaz oldu. O anları ise Weaver cep telefonuna kaydetti.

50'ye yakın aracın karıştığı bu zincirleme kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:39 Kaynak: DHA

Las Vegas, Missouri, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
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