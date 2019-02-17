ABD'de Otoyolda Buzlanma: 50'ye Yakın Araç Birbirine Girdi, 1 Ölü
50 dakika önce
ABD'de bir TIR sürücüsü, Missouri eyaletindeki I-70 karayolunda oluşan buzlanma nedeniyle meydana gelen 50'ye yakın aracın karıştığı zincirleme kazayı kaydetti.
ABD
'de bir TIR sürücüsü, Missouri
eyaletindeki I-70 karayolunda oluşan buzlanma nedeniyle meydana gelen 50'ye yakın aracın karıştığı zincirleme kazayı kaydetti. Kentucky
'den Las Vegas
'a seyreden TIR sürücüsü Jamon Weaver, I-70 otoyolunda buzlanma nedeni ile oluşan kazayı görerek yavaşladı ancak arkadan seyreden araçlar durumu fark edemeyince zincirleme kaza kaçınılmaz oldu. O anları ise Weaver cep telefonuna kaydetti.
50'ye yakın aracın karıştığı bu zincirleme kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:39 Kaynak: DHA
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