Son Dakika Haberleri: ABD'de Otoyoldaki Beton Köprüde Çökme: 1 Yaralı

ABD'de Otoyoldaki Beton Köprüde Çökme: 1 Yaralı

39 dakika önce

ABD'nin Tennessee eyaletinin Chattanooga kentinden geçen Interstate 75 (I-75) otoyolundaki beton köprünün bir kısmında çökme yaşanması sonucu 1 kişi yaralandı.

ABD'de Otoyoldaki Beton Köprüde Çökme: 1 Yaralı, System.String[]
ABD'nin Tennessee eyaletinin Chattanooga kentinden geçen Interstate 75 (I-75) otoyolundaki beton köprünün bir kısmında çökme yaşanması sonucu 1 kişi yaralandı.

ABD'nin Tennessee eyaletinin Chattanooga kentinden geçen Interstate 75 (I-75) otoyolundaki beton köprünün bir kısmında çökme yaşandı. Köprünün korkuluk bölümünün düşmesiyle meydana gelen olayda 1 kişi yaralanırken, ülkenin en işlek otoyolunda tıkanma yaşandı.

Chattanooga İtfaiyesi, düşen korkuluğun mavi bir arabaya çarptığını, arabada bulunan bir kişinin hafif derecede yaralandığını bildirdi. Tennessee eyaleti Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada geçici bir süre kapatılan yolun yeniden trafiğe açıldığı duyuruldu.

Yetkililer, olayın nedenini bulmak için soruşturma başlattı. - TENNESSEE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:06 Kaynak: İHA

Tennessee, Amerika Birleşik Devletleri, 3. Sayfa
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