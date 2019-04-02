Son Dakika Haberleri: ABD'de Otoyoldaki Beton Köprüde Çökme: 1 Yaralı

ABD'de Otoyoldaki Beton Köprüde Çökme: 1 Yaralı

41 dakika önce

ABD'nin Tennessee eyaletinin Chattanooga kentinden geçen otoyoldaki beton köprünün bir kısmı çöktü.

ABD'de Otoyoldaki Beton Köprüde Çökme: 1 Yaralı, System.String[]
ABD'nin Tennessee eyaletinin Chattanooga kentinden geçen otoyoldaki beton köprünün bir kısmı çöktü. Olayda 1 kişi yaralandı. ABD'nin Tennessee eyaletinin Chattanooga kentinden geçen otoyolundaki beton köprünün bir kısmında çökme yaşandı. Köprünün korkuluk bölümünün düşmesiyle meydana gelen olayda 1 kişi yaralanırken, ülkenin en işlek otoyolunda tıkanma yaşandı. Chattanooga İtfaiyesi, düşen korkuluğun mavi bir arabaya çarptığını, arabada bulunan bir kişinin hafif derecede yaralandığını bildirdi. Tennessee eyaleti Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada geçici bir süre kapatılan yolun yeniden trafiğe açıldığı duyuruldu. Yetkililer, olayın nedenini bulmak için soruşturma başlattı.

(Hasan Çelik/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:16 Kaynak: İHA

Tennessee, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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