ABD'de Otoyoldaki Beton Köprüde Çökme: 1 Yaralı
22 dakika önce
- ABD'de otoyoldaki beton köprüde çökme: 1 yaralıTENNESSEE - ABD'nin Tennessee eyaletinin Chattanooga kentinden geçen Interstate 75 otoyolundaki beton köprünün bir kısmında çökme yaşanması sonucu 1 kişi yaralandı.
- ABD
'de otoyoldaki beton köprüde çökme: 1 yaralı
TENNESSEE - ABD'nin Tennessee
eyaletinin Chattanooga kentinden geçen Interstate 75 otoyolundaki beton köprünün bir kısmında çökme yaşanması sonucu 1 kişi yaralandı.
ABD'nin Tennessee eyaletinin Chattanooga kentinden geçen Interstate 75 otoyolundaki beton köprünün bir kısmında çökme yaşandı. Köprünün korkuluk bölümünün düşmesiyle meydana gelen olayda 1 kişi yaralanırken, ülkenin en işlek otoyolunda tıkanma yaşandı.
Chattanooga İtfaiyesi, düşen korkuluğun mavi bir arabaya çarptığını, arabada bulunan bir kişinin hafif derecede yaralandığını bildirdi. Tennessee eyaleti Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada geçici bir süre kapatılan yolun yeniden trafiğe açıldığı duyuruldu.
Yetkililer, olayın nedenini bulmak için soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:20 Kaynak: İHA
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