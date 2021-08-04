ABD'de özel sektör istihdam artışının hızı temmuzda yavaşladı

ABD'de özel sektör istihdamı, temmuzda 330 bin artarak beklentilerin altında kaldı.

ADP Araştırma Enstitüsü'nün Moody's Analytics iş birliğiyle hazırladığı temmuz ayına ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı.

Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı, temmuz ayında 330 bin kişi arttı. Söz konusu artışa rağmen piyasa beklentilerinin çok altında kalan özel sektör istihdamının 695 bin artması öngörülüyordu.

İstihdam sayısı küçük ölçekli işletmelerde 91 bin, orta ölçekli işletmelerde 132 bin ve büyük ölçekli işletmelerde 106 bin arttı.

İstihdam artışının 318 bini hizmet, 12 bini ise üretim sektöründe gerçekleşti.

İstihdam artış hızında yavaşlama

Yaklaşık 460 bin işveren ve 26 milyon çalışandan alınan bilgilerle hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, haziran ayına ait özel sektör istihdamındaki değişim de revize edildi. Daha önce haziranda 692 bin kişi arttığı açıklanan özel sektör istihdamının 680 bin kişi arttığı belirlendi.

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, konuya ilişkin değerlendirmesinde, işgücü piyasasındaki toparlanmanın düzensiz bir ilerleme sergilemeye devam ettiğini belirtti.

Richardson, "Temmuz ayı verileri, istihdam artışının hızından ikinci çeyrekte belirgin bir yavaşlama olduğunu gösterdi." ifadesini kullandı.

Eğlence ve konaklama sektörünün hızındaki yavaşlamaya rağmen art arda 5 ay en çok istihdam artışı gösteren sektör olduğunu belirten Richardson, toparlanmadaki yavaşlamanın her büyüklükteki şirketi etkilediğini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) endişeleri doğrultusunda işe alımlardaki sıkıntıların daha güçlü kazanımları engellemeye devam ettiğini kaydetti.