ABD'de özel sektör istihdamı beklentiyi aştı - Son Dakika
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ABD'de özel sektör istihdamı beklentiyi aştı

6 saat önce

ABD'de özel sektör istihdamı, şubat ayında 183 bin kişi artarak piyasa beklentilerini geride bıraktı.

ABD'de özel sektör istihdamı beklentiyi aştı, System.String[]

ABD'de özel sektör istihdamı, şubat ayında 183 bin kişi artarak piyasa beklentilerini geride bıraktı.

ADP Araştırma Enstitüsü'nün Moody's Analytics iş birliğiyle hazırladığı, şubat ayına ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı.

Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı şubat ayında 183 bin kişi artış kaydetti. Veriye ilişkin piyasa beklentisi, 170 bin olarak belirlenmişti.

İstihdam artışına, bu dönemde, küçük ölçekli şirketler 24 bin, orta ölçekliler 26 bin ve büyük ölçekli firmalar 133 bin kişiyi işe alarak katkı sağladı. İstihdam artışının 172 bini hizmet, 11 bini ise mal sektöründe gerçekleşti.

Yaklaşık 460 bin işveren ve 26 milyon çalışandan alınan bilgilere göre hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, ocakta 291 bin olan özel sektördeki istihdam artışı ise 209 bin olarak revize edildi.

Raporda görüşlerine yer verilen ADP Araştırma Enstitüsü Başkanı Ahu Yıldırmaz, iş gücü piyasasının, şubat ayında özel sektör istihdamındaki gelişmeyle güçlü kalmaya devam ettiğini ifade etti.

Moody's Analytics Başekonomisti Mark Zandi de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinin iş gücü verilerine henüz yansımadığını bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:16 Kaynak: AA
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