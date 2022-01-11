ABD'de özel sigorta şirketleri, evde yapılan Kovid-19 testlerinin ücretini karşılayacak - Son Dakika

ABD'de Joe Biden yönetimi, özel sigorta şirketlerine evde yapılan Kovid-19 testlerinin ücretini her kişi için ayda 1 kere karşılama zorunluluğu getirdi.

ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığınca yapılan açıklamada, ülkede Omicron varyantının etkisiyle artan test talebi nedeniyle yaşanan test sorununa yeni çözüm getirileceği duyuruldu.

Buna göre, Biden yönetimi, özel sigorta şirketlerine evde yapılan Kovid-19 testlerinin ücretini her kişi için ayda 1 kere karşılama zorunluluğu getirdi.

Söz konusu zorunluluk, 15 Ocak Cumartesi yürürlüğe girecek, ABD Gıda ve İlaç Dairesince onaylanan 8 farklı testi de kapsayacak.

Sigorta sahipleri, internet üzerinden ya da istedikleri eczaneden evde yapılan test kiti alabilecek.

Testin ücreti ya satın alım esnasında sigorta tarafından karşılanacak ya da müşteri testin ücretini sigorta şirketinden iade alabilecek.