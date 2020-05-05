ABD'de parasını virüsten temizlemek isteyen kişi parayı mikrodalgada yaktı

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136 erkeğe ilaç verip bayılttıktan sonra tecavüz eden sapığa ağır ceza

Hayvan kemikleriyle dolu pazara sadece büyücüler geliyor

253 bin insanın ölümüne sebep olan salgının çıkış noktasında vahşi hayvan satışı devam ediyor