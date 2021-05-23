ABD'de parti yapılan bir evde silahlı saldırı: 2 ölü, 12 yaralı - Son Dakika

ABD'nin New Jersey eyaletinde parti düzenlenen bir evde yaşanan silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

New Jersey eyalet polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinde Cumberland bölgesinde yüzlerce kişinin katıldığı büyük bir partide silahlı saldırı yaşandı.

Saldırıda biri erkek, diğeri kadın 2 kişi vurularak öldürüldü, en az 12 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Olayın faili ve nasıl gerçekleştirildiği konusunda herhangi bir bilgi verilmedi.