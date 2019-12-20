ABD'de patlama: 3 ev yıkıldı, 1 kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika
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ABD'de patlama: 3 ev yıkıldı, 1 kişinin cesedine ulaşıldı

6 saat önce

ABD'nin Philadelphia kentinde birbirine bitişik 3 evde dün patlama meydana geldi.

ABD'de patlama: 3 ev yıkıldı, 1 kişinin cesedine ulaşıldı, System.String[]

ABD'nin Philadelphia kentinde birbirine bitişik 3 evde dün patlama meydana geldi. En az 1 kişinin öldüğü bildirildi.

Philadelphia kentinin güneyinde birbirine bitişik 3 evde patlama meydana geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken, çökme tehlikesi nedeniyle binaya fazla yaklaşamadı. Patlamanın nedeni araştırılırken, öncelikle gaz kaçağı ihtimali üstünde durulduğu belirtildi.  1 kişinin cesedine ulaşılan patlamada, binalarda bulunan diğer kişilerin hayatından ümit kesildiği ifade edildi. Çökme tehlikesi nedeniyle kurtarma ekiplerinin halen binaya giremedikleri belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yanan binanın önünden görüntüler

-Uzaktan binadan çıkan alevlerin görüntüleri


Amerika Birleşik Devletleri, Philadelphia, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:48 Kaynak: DHA
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