Abd'de patlama 3 ev yıkıldı, 1 kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Abd'de patlama 3 ev yıkıldı, 1 kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika

Abd'de patlama 3 ev yıkıldı, 1 kişinin cesedine ulaşıldı

6 saat önce

ABD'de patlama 3 ev yıkıldı, 1 kişinin cesedine ulaşıldıABD, (DHA)- ABD'nin Philadelphia kentinde birbirine bitişik 3 evde dün patlama meydana geldi.

ABD'de patlama 3 ev yıkıldı, 1 kişinin cesedine ulaşıldı

ABD, (DHA)- ABD'nin Philadelphia kentinde birbirine bitişik 3 evde dün patlama meydana geldi. En az 1 kişinin öldüğü bildirildi.

Philadelphia kentinin güneyinde birbirine bitişik 3 evde patlama meydana geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken, çökme tehlikesi nedeniyle binaya fazla yaklaşamadı. Patlamanın nedeni araştırılırken, öncelikle gaz kaçağı ihtimali üstünde durulduğu belirtildi. 1 kişinin cesedine ulaşılan patlamada, binalarda bulunan diğer kişilerin hayatından ümit kesildiği ifade edildi. Çökme tehlikesi nedeniyle kurtarma ekiplerinin halen binaya giremedikleri belirtildi.

Abd'de patlama 3 ev yıkıldı, 1 kişinin cesedine ulaşıldı

Amerika Birleşik Devletleri, Philadelphia, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kadıköy'de denetimden kaçan motosikletli gaza bastı, polisi 10 metre sürükledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye resti çekti: Biz de kendi yaptırımlarımızı uygularız Son Dakika: Trump, Türkiye'ye yaptırım içeren savunma bütçesini bugün onaylayacak ABD Savunma Bakanı Esper'den Erdoğan'ın "İncirlik'i kapatırız" restine yanıt: Bunun nedeni nedir görüşmem gerekiyor

Son Dakika Haberleri
22:45 Açıköğretim sınav sonuçları rekor sürede açıklandı - Son Dakika
22:44 Iğdır'da foseptik çukurunda ceset bulunmasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
22:43 İstiklal Caddesi'nin 2020 vizyonu açıklandı - Son Dakika
22:38 Suudi Arabistan merkezli 88 bin Twitter hesabı kapatıldı - Son Dakika
22:37 Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
21:30 Rusya ve Çin, Suriye'ye sınır ötesi yardımları veto etti! 4 sınır kapısı insani yardıma kapatılacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 22:46:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Abd'de patlama 3 ev yıkıldı, 1 kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]