ABD'de paylaşılan mesaj sonrası halk süpermarketlere koştu - Son Dakika
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ABD'de paylaşılan mesaj sonrası halk süpermarketlere koştu

6 saat önce

ABD'de paylaşılan mesaj sonrası halk süpermarketlere koştuVIDEO YOKABD, (DHA) ? ABD'de halk arasında yayılan ve tüm ülkede 2 haftalık sokağa çıkma yasağı uygulayacağını bildiren, kaynağı bilinmeyen mesaj sonrası, insanlar süpermarketlere koştu, yazarkasalarda metrelerce sıra oluştu.

ABD'de paylaşılan mesaj sonrası halk süpermarketlere koştu

VIDEO YOK

ABD, (DHA) ? ABD'de halk arasında yayılan ve tüm ülkede 2 haftalık sokağa çıkma yasağı uygulayacağını bildiren, kaynağı bilinmeyen mesaj sonrası, insanlar süpermarketlere koştu, yazarkasalarda metrelerce sıra oluştu.

ABD'nin Virginia eyaletinde halk arasında yayılan ve 2 haftalık sokağa çıkma yasağı ilan edileceğini bildiren mesaj sonrası panik çıktı. Mesajda, Ulusal Güvenlik (Homeland Security) ile ordunun hazırlık yaptığı ve 2 haftalık sokağa çıkma yasağı ilan edileceği belirtiliyor. Kaynağı bilinmeyen mesajda, tüm işyerlerinin bu 2 haftalık sokağa çıkma yasağından dolayı kapatılacağı ve herkesin ihtiyacı olan her şeyi depolaması gerektiği ifade ediliyor. Mesajın kişiden kişiye yayılmasından sonra Virginia eyaletinde halk süpermarketlere koştu. Yazarkasaların önünde metrelerce kuyruk olan vatandaşlar, yiyecek ve diğer ihtiyaçlarını depolamaya başladı. Sokağa çıkma yasağının bu hafta sonu ilan edilmesi beklenirken ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'un sokağa çıkma yasağını, Stafford Afet ve Acil Yardım Yasası'na dayandıracağı ifade edildi.

Stafford Afet ve Acil Yardım Yasası, olağanüstü durumlarda, eyalet ve yerel yönetimlere vatandaşlara karşı sorumluluklarını yerine getirmede yardımcı olmayı amaçlayan, düzenli ve sistematik yardım hedefleyen bir federal yasadır.

ABD'de paylaşılan mesaj sonrası halk süpermarketlere koştu

Amerika Birleşik Devletleri, Virginia, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:55 Kaynak: DHA

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