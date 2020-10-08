ABD'de Pentagon'daki toplantıya katılan bir generalde daha Kovid-19 çıktı - Son Dakika

ABD'de, Savunma Bakanlığı Pentagon'da 2 Ekim'de bir toplantıya katılan Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Amiral Charles W. Ray'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıdığının anlaşılmasının ardından, aynı toplantıya katılan generallerden birinde daha virüs tespit edildi.

ABD Deniz Piyade Komutanlığından yapılan açıklamada, komutan yardımcısı Deniz Piyade General Gary L. Thomas'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, General Thomas'ın toplantıya katılan diğer isimler gibi salı gününden bu yana kendini karantinaya aldığı bildirildi.

Söz konusu toplantıya ABD Genelkurmay Başkanı Mike Milley'in yanı sıra Hava, Kara, Deniz Kuvvetleri ile Deniz Piyadeleri, Sahil Güvenlik, Ulusal Muhafızlar Komutanlıklarından üst düzey generaller katılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray ekibinden bazı isimlerin Kovid-19'a yakalanmasının ardından, Pentagon'da komuta kademesine virüs bulaşması ihtimali ülkede endişelere sebep olmuştu.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, toplantıya katılan diğer askeri liderlerde henüz virüs bulgusuna rastlanmadığı bildirildi.