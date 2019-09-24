Son Dakika Haberleri: ABD'de perakende satışlar %5,2 arttı
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ABD'de perakende satışlar %5,2 arttı

15 dakika önce

ABD'de büyük mağazalarda perakende satışlar Eylül'ün üçüncü haftasında geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 5,2 arttı.

ABD'de perakende satışlar %5,2 arttı, System.String[]

ABD'de büyük mağazalarda perakende satışlar Eylül'ün üçüncü haftasında geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 5,2 arttı.

Amerika Birleşik Devletleri, Eylül, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:00 
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