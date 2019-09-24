ABD'de perakende satışlar %5,2 arttı
15 dakika önce
ABD'de büyük mağazalarda perakende satışlar Eylül'ün üçüncü haftasında geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 5,2 arttı.
ABD'de büyük mağazalarda perakende satışlar Eylül'ün üçüncü haftasında geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 5,2 arttı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:00
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