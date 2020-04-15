ABD'de perakende satışlar Kovid-19 etkisiyle martta rekor seviyede düştü

ABD'de perakende satışlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle, martta aylık yüzde 8,7 azalarak rekor seviyede düşüş kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, perakende satışlar martta önceki aya göre yüzde 8,7 azalışla 483,1 milyar dolara geriledi.

Bu dönemde Kovid-19 salgınının etkisiyle rekor seviyede düşüş gösteren veri, piyasa beklentisinin de üzerinde gerçekleşti.

Tüketici harcamalarını destekleyen perakende satışlara yönelik piyasa beklentisi, yüzde 8 azalması yönündeydi. Perakende satışlar, martta yıllık bazda da yüzde 6,2 azaldı.

Şubat ayına ait perakende satışlardaki aylık artış ise yüzde 0,5'ten yüzde 0,4'ya revize edildi.

Perakende satışlarda mart ayında görülen düşüşte, giyim, mobilya ve motorlu taşıt sektörlerineki bu dönemdeki satışların azalması etkili oldu.

Giyim sektöründeki satışlar martta aylık yüzde 50,5, mobilya sektörüneki satışlar yüzde 26,8 ve motorlu taşıt sektöründeki satışlar 25,6 düşüş kaydetti.