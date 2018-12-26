ABD'de Perakende Satışlarda Artışlar 6 Yılın En Yükseğinde
24 dakika önce
Mastercard'ın verilerine göre ABD'de perakende satışlar 1 Kasım - 24Aralık döneminde son altı yılın en yüksek artışını gösterdi.
Mastercard
'ın verilerine göre ABD
'de perakende satışlar 1 Kasım - 24 Aralık
döneminde son altı yılın en yüksek artışını gösterdi. The Wall Street Journal
'ın haberine göre, 2018'in tatil sezonunda otomobil hariç perakende satışlar yüzde 5.1 yükseldi.
ABD'li tüketiciler 1 Kasım-24 Aralık döneminde 850 milyar doların üzerinde harcadılar. E-ticaret satışları ise bu ticaret sezonunda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 arttı. E-ticaretin toplam perakende satışlar içinde payı yüzde 13'e ulaştı. - İstanbul
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:40 Kaynak: DHA
Trump, Bir Öğretmeni Görevinden Eden "Noel Baba İnanıyor musun?" Sorusunu Çocuğa Sordu
Iğdır'da Askeri Araç Devrildi: 1 Şehit, 5 Yaralımız Var
ABD'nin Suriye'den Çekilmesiyle İlgili İsrail Adalet Bakanı'ndan İtiraf: Erdoğan'ı Güçlendiriyor
Bakan Turhan'dan Engelliler, Şehit Yakınları ve Gazilere Müjde: Telefon Faturalarına Yüzde 25 İndirim Yapılacak