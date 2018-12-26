Son Dakika Haberleri: ABD'de Perakende Satışlarda Artışlar 6 Yılın En Yükseğinde

ABD'de Perakende Satışlarda Artışlar 6 Yılın En Yükseğinde

24 dakika önce

Mastercard'ın verilerine göre ABD'de perakende satışlar 1 Kasım - 24Aralık döneminde son altı yılın en yüksek artışını gösterdi.

ABD'de Perakende Satışlarda Artışlar 6 Yılın En Yükseğinde, System.String[]
Mastercard'ın verilerine göre ABD'de perakende satışlar 1 Kasım - 24

Aralık döneminde son altı yılın en yüksek artışını gösterdi.

The Wall Street Journal'ın haberine göre, 2018'in tatil sezonunda otomobil hariç perakende satışlar yüzde 5.1 yükseldi.

ABD'li tüketiciler 1 Kasım-24 Aralık döneminde 850 milyar doların  üzerinde harcadılar. E-ticaret satışları ise bu ticaret sezonunda geçen yılın aynı  dönemine göre yüzde 18 arttı. E-ticaretin toplam perakende satışlar  içinde payı yüzde 13'e ulaştı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:40 Kaynak: DHA

Aralık, Mastercard, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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