ABD'de Petaluma şehrinde karbon emisyonunu azaltmak için yeni benzin istasyonu açılması yasaklandı - Son Dakika

ABD'nin California eyaletinin Petaluma şehrinde, karbon emisyonunun azaltılması için yeni benzin istasyonu açılmasına izin verilmeyeceği açıklandı.

Petaluma Şehir Meclisinin 1 Mart'ta oy birliğiyle aldığı kararla karbon emisyonunun azaltılması için şehirde yeni benzin istasyonu kurulması, genişletilmesi ve yeniden inşası yasaklandı.

Şehir Meclisi alınan bu kararla araç sahiplerini, elektrikli veya hidrojenle çalışan araçlara yönlendirmeyi planlıyor.

Girişime öncülük eden Meclis Üyesi D'Lynda Fischer, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Atmosfere salınmasına sebep olduğumuz karbon nedeniyle değişen hava koşullarını hafifletmek ve yeni kurallara uyum sağlamak için üzerimize düşeni yapmalıyız. Umarım diğer şehirler de aynı şeyi yapar ve topluluklarının ihtiyaçlarını karşılayan mevcut fosil yakıt istasyonları varsa, onlar da daha fazlasına ihtiyaç duymadıklarına karar verirler."

Şehir Meclisinin kararı, Konseyin onayından 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

16 benzin istasyonu var

16 benzin istasyonu bulunan 58 bin nüfuslu şehirde, 2030 yılına kadar karbon emisyonunun sıfıra indirilmesi amaçlanıyor.

California daha önce de iklim değişikliğiyle mücadelede öncü eyaletlerden olmuştu.

Vali Gavin Newsom, geçen sene 2035'ten itibaren benzinle çalışan araçların satışının yasaklanacağını duyurmuştu.

Eski eyalet valisi Jerry Brown da 2018'de, California'yı 2045'e kadar karbon emisyonunun sıfır olduğu bir eyalet haline getirmek için çeşitli önlemler almıştı.