Son Dakika Haberleri: ABD'de Petrokimya Deposundaki Yangın Söndürülemiyor

ABD'de Petrokimya Deposundaki Yangın Söndürülemiyor

28 dakika önce

ABD'nin Teksas eyaletinde yer alan bir petrokimya deposunda 3 gün önce başlayan yangın devam ediyor.

ABD'nin Teksas eyaletinde yer alan bir petrokimya deposunda 3 gün önce başlayan yangın devam ediyor.

Teksas eyaletinin Houston kentinde bulunan bir petrokimya deposu 3 gündür yanıyor. Intercontinental Terminals Company LLC, tarafından yapılan açıklamada tesiste bulunan sekiz depolama tankının alev aldığı belirtildi. Kentin kuzeyindeki yerleşim bölgelerinde, yangın nedeniyle gökyüzünü duman kaplarken çevreye kimyasal maddelerin kokusunun da yayıldığı belirtildi. İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiği, yangının 2 gün daha sürmesinin beklendiği öğrenildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 06:41 Kaynak: İHA

Teksas, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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