ABD'de Petrokimya Deposundaki Yangın Söndürülemiyor
54 dakika önce
- ABD'de petrokimya deposundaki yangın söndürülemiyorHOUSTON - ABD'nin Teksas eyaletinde yer alan bir petrokimya deposunda 3 gün önce başlayan yangın devam ediyor.
- ABD
'de petrokimya deposundaki yangın söndürülemiyor
HOUSTON - ABD'nin Teksas
eyaletinde yer alan bir petrokimya deposunda 3 gün önce başlayan yangın devam ediyor.
Teksas eyaletinin Houston kentinde bulunan bir petrokimya deposu 3 gündür yanıyor. Intercontinental Terminals Company LLC, tarafından yapılan açıklamada tesiste bulunan sekiz depolama tankının alev aldığı belirtildi. Kentin kuzeyindeki yerleşim bölgelerinde, yangın nedeniyle gökyüzünü duman kaplarken çevreye kimyasal maddelerin kokusunun da yayıldığı belirtildi. İtfaiye
ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiği, yangının 2 gün daha sürmesinin beklendiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:04 Kaynak: İHA
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