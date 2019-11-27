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ABD'de petrokimya fabrikasında patlama

6 saat önce

ABD'nin Teksas eyaletinde Houston şehrine yakın Port Neches ilçesinde petrokimya fabrikasında büyük bir patlama geldi.

ABD'de petrokimya fabrikasında patlama, System.String[]

ABD'nin Teksas eyaletinde Houston şehrine yakın Port Neches ilçesinde petrokimya fabrikasında büyük bir patlama geldi. Patlamanın ardından fabrikadan alevler yükseldi. Olayda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Patlama, Çarşamba günü yerel saatle 01.00'de meydana geldi. Nedeni henüz bilinmeyen patlamanın ardından fabrika çalışanı 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından fabrikada yangın çıktı. Yerel medya, fabrikaya yakın bölgede bulunan bazı evlerde hasar meydana geldiğini duyurdu. Bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve görevlisi sevk edildi. Petrokimya fabrikasının ait olduğu TPC Group, internet sitesinden yaptığı açıklamada, fabrikadaki personelin tahliye edildiğini ve acil durum eylem planının devreye alındığını bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Patlama sonrası çıkan yangından görüntüler

-Alevlerin yükselmesi

-Patlamanın bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasından görüntüsü


Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:36 Kaynak: DHA
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